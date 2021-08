Sofía Vergara ha sorprendido al confesar que sufrió cáncer y cómo le fue diagnosticada la enfermedad cuando llevó a su hijo al médico por otra causa. Gracias al diagnóstico precoz se le salvó la vida y ahora comparte su vivencia

Sofía Vergara se ha convertido a nivel mundial en un referente de la lucha contra el cáncer y el apoyo en calidad de celebrity de numerosos actos de recaudación de fondos para sufragar investigaciones que tratan de encontrar una solución a un mal que tanto daño hacen a millones de familias de todo el mundo. Incluida la suya. La actriz lo ha vuelto a hacer al ser una de las embajadoras de ‘Stand up to Cancer’, un maratón de televisión del programa ‘Saturday Night’, que persigue el citado fin y en el que la intérprete se ha metido de lleno, al conocer en primera persona lo que es estar batallando contra el cáncer y tener que respaldarse en su familia y amigos como principales pilares emocionales para salir adelante, que sin la parte científica y económica no tendrían la suficiente fuerza.

La actriz que se ha hecho famosa en el mundo entero por su papel en la serie cómica ‘Modern family’ sorprendió a los asistentes al citado acto benéfico al reconocer sin mayores problemas que ella misma ha sufrido un cáncer de tiroides cuando tenía tan solo 28 años. Lo hizo al pronunciar un discurso que pretendía ser contundente para animar a todos a contribuir con lo que puedan en la lucha contra el cáncer a través de donaciones. Pero lo que nadie esperaba es que la contundencia con la que comenzó la actriz fuese tal que les dejó a todos boquiabiertos: “A los 28 años, durante una visita de rutina al médico, mi doctor percibió un bulto en mi cuello. Me hicieron muchas pruebas y, finalmente, me dijeron que tenía cáncer de tiroides”, sentencia Sofía Vergara, que adelanta que esta visita al médico tenía como principal objetivo llevar a su hijo al endocrino.

Las palabras del médico hicieron que la vida de Sofía Vergara se desmoronase en tan solo unos segundos y es que el diagnóstico le pilló por sorpresa a una edad muy temprana: “cuando eres joven y escuchas la palabra cáncer tu mente va a muchos lugares, pero traté de no entrar en pánico y decidí educarme”, confiesa la actriz, que por fortuna logró superar la enfermedad con éxito y ahora puede ayudar a otros a seguir su ejemplo: “Tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia. Creo que cuando pasas por una experiencia como esa tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti”, sentencia con firmeza Sofía Vergara.

Eso sí, aunque Sofía Vergara ya no tiene ni rastro del cáncer que sufrió con tan solo 28 años, las secuelas psicológicas siguen ahí, pero también la lección de vida que aprendió y que le hizo batallar hasta recuperarse y mirar el horizonte con optimismo. Ahora bien, también le han quedado otras secuelas físicas, como es tener que seguir un estricto tratamiento para controlar el hipotiroidismo lo que le hace tomar pastillas cada mañana. Un mal menor cuya alternativa no resulta tan atractiva y que supondría no solo no disfrutar de los pequeños placeres que aún le depara la vida, sino también privarle al mundo su talento, su belleza y, ahora también, su lección existencial que puede ayudar a otros en sus circunstancias.