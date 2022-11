Sharon Stone ha compartido con todos sus seguidores una de las noticias más difíciles de su carrera: le han detectado un tumor, que debe ser extirpado. La actriz de 64 años ha querido anunciar esta triste noticia a través de sus redes para concienciar a todos de la importancia de pedir una segunda valoración después de su propia experiencia. En un primer momento, a la actriz de ‘Instinto básico’, entre otros filmes, fue sometida a una intervención por culpa de una valoración errónea. Sin embargo, decidió pedir una segunda opinión médica que terminó con la noticia de la detección de este tumor. «Acabo de tener otro diagnóstico erróneo y un procedimiento incorrecto», revelaba.

La veterana actriz asegura que «con el empeoramiento del dolor, fui a que me dieran una segunda opinión». Fue precisamente en esta consulta donde ha sabido que tiene «un tumor fibroide grande que debe ser extirpado». Sharon Stone ha querido concienciar a todos sus seguidores, y especialmente a las mujeres, de buscar una segunda opinión, ya que a veces el primer diagnóstico puede ser erróneo, tal y como le ha ocurrido a ella en primera persona. «No te dejes impresionar, busca una segunda opinión. Puede salvar tu vida», dice a través de sus redes sociales, lugar que ha elegido para darle toda la visibilidad posible a lo que ha ocurrido.

Sharon Stone tendrá que permanecer un tiempo alejada del foco mediático y de la vida pública debido a la recuperación de este nuevo revés de salud. “Estaré inactiva durante cuatro o seis semanas para recuperarme por completo. Gracias por vuestra atención. Todo está bien”, sentenció. Durante las últimas horas, la estrella de Hollywood ha recibido un aluvión de mensajes de cariño y apoyo en estos momentos tan delicados a los que se enfrente y que reavivan sus recuerdos de hace más de 20 años, cuando sufrió un ictus.

Sharon Stone sufrió un ictus hace más de 20 años

La intérprete sufrió un ictus hace más de 20 años. La actriz sufrió una hemorragia cerebral masiva por la que los médicos a no darle más de un uno por cierto de probabilidades de seguir adelante. A lo largo de su vida, ella ha contado que vio la muerte muy de cerca. Sin embargo, logró salir adelante pero tuvo que enfrentarse a las duras consecuencias de esta enfermedad: «Sufres muchas secuelas; pérdida de memoria a corto y largo plazo, perdí el oído izquierdo, tuve problemas de tartamudez, no me sentía la pierna izquierda desde la cadera a la rodilla…«, le contó a Pablo Motos durante su visita telemática a ‘El Hormiguero’ el pasado año.

La actriz aseguró tras sufrir el ictus tuvo que aprender a andar de nuevo, hablar, leer y escribir, además de que a día de hoy todavía no se había recuperado al cien por cien y seguía teniendo ciertos «problemillas» en su oído. «Es un proceso muy largo y vas mejorando por fases, depende mucho del esfuerzo que le pongas”, aseguraba. Ahora, se enfrenta de nuevo a un revés de salud por el que le mandamos toda la fuerza del mundo.