«Aún me queda algún problema. Tengo cierta debilidad en la parte izquierda de mi cuerpo», ha confesado en ‘El Hormiguero’.

Este lunes, Sharon Stone ha concedido una entrevista a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. En ella ha repasado algunos de los momentos más destacados de su dilatada trayectoria profesional y personal. Una trayectoria que quedó marcada de manera definitiva hace 20 años, cuando sufrió un ictus que le hizo perder casi todo: su trabajo, la custodia de su hijo Roan y la obligó a rehipotecar su casa. Vivencias que recoge en «La belleza de vivir dos veces”, su libro autobiográfico.

El día que Sharon Stone tuvo que «empezar de cero»

“Había tenido varios incidentes previos. Cuando eres actriz todo el mundo piensa que estás actuando cuando dices que no te sientes bien. Y en el último ataque era evidente que pasaba algo», a comenzado diciendo. Cuando sufrió el ictus tenía solo un 1% de posibilidades de sobrevivir. Hubo un momento en el que creyó que se moría. «Tuve una experiencia espiritual me sentí atraída por una luz blanca a lo lejos. Tuve esa experiencia en la que ves que sales de tu cuerpo. Lo explico con mucho detalle en el libro. Hay gente que cree que es una experiencia científica y otros que es espiritual, yo pienso que pueden ser las dos cosas, pero después de recuperarme creo que me ha transformado espiritualmente», ha narrado sobre su experiencia próxima a la muerte, en el año 2021.

No le resultó fácil recuperarse del ictus, que en su caso fue devastador. «Tuve pérdida de memoria, perdí parte del oído izquierdo, tartamudez y no sentía la pierna y tuve que volver a aprender a andar, a leer y a escribir. Tuve que empezar de cero. Aprendí a andar y a hablar en los primeros seis meses porque conocí a un médico que sabía las secuelas que tenía, pero no recuperé la sensación de la pierna izquierda hasta un año y medio después».

«Tenía un lado de la cara caído y tuve que hacer bastante bótox y cosas por el estilo para que se me volviese a colocar en su sitio. La verdad es que es un proceso muy largo y vas mejorando por fases. Y el grado de recuperación depende mucho del esfuerzo», añadía.

Y aunque han pasado dos décadas desde su derrame cerebral, aún sigue esforzándose para combatir sus secuelas. Yo soy una persona muy disciplinada, pero hoy en día sigo trabajando para recuperarme. Aún me queda algún problema. Hoy en día sigo trabajando algunas cosas. Tengo cierta debilidad en la parte izquierda de mi cuerpo, tengo debilidad en el hombro izquierdo. Hay cosas que la gente no nota, pero hay zonas de mi cuerpo que no están al 100% equilibrada».

«Tuve una hemorragia durante nueve días»

«Fue más que un ictus porque se produjo una rotura de mi arteria cerebral izquierda y tuve una hemorragia durante nueve días«, resaltaba. Ahora, tras todo lo que ha tenido que pasar para recuperarse, aconseja a quienes pasen por una situación traumática «que tengan lo que tengan, te ayudará a descubrir la esencia de tu personalidad”.

Otro de los episodios que han dejado huella en la vida de la protagonista de ‘Instinto básico’ fueron los abusos sexuales que sufrió por parte de su abuelo. En su libro, la intérprete revela que fue abusada de niña junto con su hermana, Kelly, por su abuelo materno. Es algo que «te deja cicatrices» y por eso ha necesitado mucha ayudapara superarlo, ya que todo sucedió siendo apenas una niña. «He tenido que asistir a mucha psicoterapia y por eso he podido escribir ese libro y poder decir claramente lo importante que es la salud mental».

«Ahora nos empezamos a dar cuenta de la importancia de la salud mental»

«Solo ahora nos empezamos a dar cuenta de la importancia de la salud mental y en todos los colegios debería haber estas comprobaciones, que los niños tengan a quién acudir. Por eso hablo de ello en el libro, para exigir este apoyo por parte del estado al sistema escolar… Que tengan a quién acudir y a quién contar estas cosas», insistía. «Son problemas que empiezan en el hogar y en la familia y tenemos que empezar a abordar estos asuntos. Y exigir apoyo por parte del Estado para el sistema escolar».

De sus amigos en Hollywood, ha hablado con especial cariño de Antonio Banderas. «Es mi hermano, lo adoro”, decía. “Cuando llegó a Los Ángeles creí desde el principio que iba a ser una súper estrella, yo tenía que presentar unos Premios Oscar y pedí presentarlos con él. No sabía inglés, pero era tan valiente y tan cariñoso que fue increíble. No olvidaré nunca ese día».