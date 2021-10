Rosalía y Rauw Alejandro se comen a besos en una limusina y el vídeo se hace viral

Aunque los rumores que aseguraban que Rosalía y Rauw Alejandro eran algo más que amigos, no fue hasta el pasado mes de septiembre cuando confirmaron lo que todos ya daban por hecho con la publicación de una serie de fotos en las que mostraban lo mucho que se quieren. La pareja de cantantes ya no esconde su relación y, de hecho, ahora presume de su vínculo de manera inesperada y es que ambos han dejado en sus redes sociales un vídeo para el disfrute de sus seguidores en el que aparecen comiéndose a besos con un apasionado morreo que ha dejado a todos boquiabiertos y es que esto no es nada común en ellos. Un arrebato que se ha convertido ya en un todo un fenómeno viral.

Rauw Alejandro está de gira por España y Rosalía ha querido estar a su lado acompañándole en cada parada que hace por la geografía española. Ahora se enfrenta a su espectáculo número 43, como así él mismo explica en sus redes sociales, aunque este detalle quizá queda en un segundo plano cuando pasan a celebrar tan importante cifra. La pareja de artistas aparece viajando en limusina cuando chocan las manos con un enrevesado juego y se entregan en un apasionado beso con lengua que ha quitado el hipo a propios y extraños.

“Aquí con mi reina y el show número 43”, escribe el cantante como única explicación de un vídeo que está causando furor en las redes sociales, convirtiéndose ya en todo un fenómeno viral gracias a la fama que arrastran los protagonistas. Vea el vídeo y disfruta del espectáculo que Rosalía y su novio ofrecen, esta vez no sobre el escenario, sino cómodamente sentados en una amplia y lujosa limusina.