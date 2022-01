Rihanna está de enhorabuena. La artista y su novio, Asap Rocky, están esperando a su primer hijo fruto de su relación. La pareja, que se conoce desde hace casi una década, comenzaron su noviazgo hace mucho menos tiempo. Se sabe que están juntos, desde, al menos, la primavera de 2020. Sin embargo, ambos han sido muy discretos respecto a su relación y han sido muy cautos en cuanto a apariciones públicas juntos. A pesar de esto, una fotografía compartida por el fotógrafo de celebrities Miles Diggs ha desatado la locura para sus fans, ya que la cantante de ‘Umbrella’ presume de barriguita de embarazada.

Rihanna y Asap Rocky se convertirán en padres los próximos meses

Ambos fueron cazados paseando por las calles de Nueva York y el fotógrafo no perdió la oportunidad de captar el bonito momento y la barriguita de la artista. Además, a juzgar por la fotografía, Rihanna no tenía intención alguna de esconder su embarazo. De momento, ni la cantante ni Asap Rocky se han manifestado públicamente sobre esta bonita noticia que celebra el mundo de la música. Ni ha confirmado a ningún medio estadounidense ni a través de sus redes sociales, donde es muy activa tanto a la hora de compartir algunos detalles profesionales como personales. No esperes más para ver la foto de Rihanna embarazada. ¡Corre y desliza hacia abajo!

En la imagen captada por el fotógrafo se puede ver a la artista enfundada en un vaquero y una chaqueta acolchada en rosa, que no lucía abotonada, por lo que mostraba su barriguita. Además, esta estaba decorada con originales collares en versión XXL que le deja todo el protagonismo a su tripita. Sin lugar a dudas, una imagen que dará mucho que hablar y que confirma su embarazo. Ambos se muestran cercanos y cariñoso. De momento, no se conocen muchos detalles de este estado de buena esperanza. Sin embargo, Rihanna y el rapero Asap Rocky darán la bienvenida a su primer hijo en común en los próximos meses, seguramente para la primavera.

La pareja se conoce desde hace más de una década

Tal y como hemos dicho anteriormente, la pareja se conoce desde hace muchos años. Sin embargo, algunos medios internacionales fechan su relación en la primavera del 2020. Desde entonces, ambos han optado por seguir la discreción. Por este motivo, no es habitual verlos juntos ni en actos públicos ni a través de las redes sociales. De hecho, el rapero tan solo tiene una publicación en su perfil de Instagram. Por su parte, Rihanna sí que es mucho más activa que él, pero tampoco hay rastro del rapero en sus redes sociales. A pesar de esta discreción, hace unas semanas fueron cazados dando un paseo por Nueva York, derrochando amor.. ¡y presumiendo de embarazo!