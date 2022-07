Ricky Martin ha pasado por uno de los momentos más duros de su vida después de que su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez, le demandara por violencia doméstica hace tan solo unas semanas. El pasado jueves, el joven pedía que se retirara la demanda poniendo así fin a esta batalla legal. Unas horas más tarde, el cantante ha pronunciado sus primeras palabras y ha explicado cómo se siente. «Nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso«, cuenta.

Vídeo: Redes sociales

Ricky Martin ha publicado un vídeo en el que ha hecho público que lo que ha vivido en estas últimas semanas ha sido lo más doloroso que ha vivido en su vida. Haciendo hincapié en que las acusaciones de su sobrino eran mentira, el cantante ha hablado en primera persona de cómo se ha sentido en estas dos semanas en las que se ha visto en medio del foco mediático.

«Hoy me toca sanar porque estoy muy, muy, muy dolido. He sido víctima de una mentira. «Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz. La mentira hizo mucho daño, a mí, a mis hijos, a mis padres, a mi esposo. No me pude pronunciar antes porque había un proceso en el que se me exigía estar en silencio», cuenta el artista. De la misma forma, ha querido agradecerle a sus seguidores todo el cariño que le han demostrado en estos días y ha insistido en que siempre «hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive en la verdad». Vea el vídeo para conocer de primera mano las palabras de Ricky Martin.

El sobrino de Ricky Martin obtuvo una orden de alejamiento

El sobrino de Ricky Martin le acusaba de acoso el pasado 1 de julio, por lo que obtuvo una orden de alejamiento provisional hasta que se pronunciase el juez: “Las partes se relacionaron por siete meses. Se separaron hace dos meses, pero el peticionado no acepta la separación. Lo llama con frecuencia. Además, el peticionario lo ha visto merodeando su residencia en al menos tres ocasiones. El peticionario teme por su seguridad”, alegaba en su día, para después desdecirse en la vista judicial de este jueves, retirando su demanda y dejando que Ricky Martin se haga con la verdad de que él no ha hecho nada de lo que se le acusaba.