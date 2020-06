Ricky Martin se ha entrevistado con Pablo Motos en ‘El Hormiguero 3.0’. El cantante puertorriqueño acaba de publica ‘Pausa’: un nuevo trabajo musical que incluye canciones que hablan de respirar y disfrutar del momento y de frenar la avalancha de los acontecimientos. El puertorriqueño compuso estos sencillos antes del confinamiento -que ha pasado junto a su marido y sus hijos en Estados Unidos-, y las grabó durante las últimas semanas de marzo y las primeras de abril. El álbum cuenta con diversas colaboradores a distancia, como la de Diego el Cigala o Sting.

Así fue su cuarentena: «Me sentía muy ansioso»

«Sacaste el disco por sorpresa el 29 de mayo», comenzaba el presentador. «Estuve nueve meses trabajando en ello. Cuando nos encerraron, después de recuperarme de la locura realmente –estaba sintiendo mucha ansiedad– empecé a comunicarme con amigos a ver si ellos ese estaban sintiendo igual que yo. Sentía mucha ansiedad… Me sentía muy ansioso«, revelaba el cantante de ‘La vida loca’. «Todavía vivimos una pesadilla. Dormía cinco horas. Me levantaba temprano para ver las noticias», añadía. «En un momento dije: tengo que parar. Mi madre está aquí en la cuarentena conmigo». Por suerte, la música lo ha ayudado a superar sus inquietudes. «Qué suerte que tengo la música para desahogarse».

El artista señalaba que su estado de nervios no se debía al hecho de permanecer en su mansión de Los Ángeles. «Nosotros vivimos muy aislados. Vivo en la montaña y bajo a la ciudad. Para mí estar en mi casa es mi zona de confort. Soy muy hogareño, y desde que nació la niña un poco más». Lo que realmente le ha provocado estrés es estar alejado de su público. «Estoy en los escenarios desde que tengo 11 años. Parte de mi pesadilla y de mi luto era imaginar que no podría estar encima de un escenario. La experiencia ‘en vivo’ es algo que tenemos que cuidar y proteger», señalaba.

Sus hijos «son niños responsables y conscientes»

El de Requena le ha preguntado si le ha explicado a sus hijos la situación de la crisis sanitaria. «A los niños les tengo que decir la verdad. Si ellos pueden formular la pregunta es porque están preparados para escuchar la respuesta. Son niños responsables y conscientes de lo que hay que hacer para cuidarse», aclaraba. En este tiempo de aislamiento no solo ha hablado con sus pequeños de la grave situación del mundo. También ha compartido momentos muy especiales en familia. Y hasta han hecho limpieza juntos. Ricky Martín se ha encargado de «limpiar ventanas, inodoros, de fregar, de trapear. No tengo problema y se lo he enseñado a los niños». Asimismo, el caribeño recordaba en ‘El Hormiguero’ lo importante que es cuidar la salud mental. Más aún ante la pandemia, que tanta incertidumbre genera en la sociedad: «Hay que preguntarse cómo estamos».

A día de hoy, el cantante aún no se ha reencontrado con todos los suyos. «Tengo a mi familia en Puerto Rico. Nosotros estamos en Los Ángeles. Allí no tenemos las pruebas. Como ciudadanos prácticamente estamos solos. Con muy buena actitud, pero mi padre está en Puerto Rico y llevo mucho tiempo sin verlo y me hace falta verlo».

Ha cantado un single con Sting

Si algo ha servido de tabla de salvación para el intérprete ha sido la posibilidad de seguir componiendo canciones en casa. «Ha sido mágico poder desahogarnos con toda esta incertidumbre y este tsunami de emociones». Incluso ha tenido tiempo de grabar un tema con Sting. Así fue trabajar al lado del exvocalista de Police: «Me escribo con él, le presento la canción. Le pregunto: ¿Estás bien? Yo le dije: estoy medio raro. Él estaba igual que yo. Yo tenía algo preparado. Me dijo: me gusta, pero me respondió: quita esto, añade esto y a ver qué pasa. El resultado: ¡Tengo un dueto con Sting!».

Deseando reencontrarse con su público: «Tengo que sudar con música»

El puertorriqueño ha pospuesto su gira mundial al año 2021. Será entonces cuando vuelva a reunirse con sus admiradores. Hasta que las aguas lleguen a su cauce, cree que lo mejor es seguir las recomendaciones de las autoridades. «Los países y las ciudades nos van a decir cómo hay que hacer todo esto. Sé que con calma y con tiempo vamos a revivir todas esas emociones, pero yo tengo que sudar. Y tengo que sudar con música».