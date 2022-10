El pasado 14 de octubre, el mundo enmudecía tras conocer la triste noticia del fallecimiento de Robbie Coltrane, el mítico Rubeus Hagrid de la saga de ‘Harry Potter’. Varios días después, a partir de varios informes de Reino Unido, se ha revelado la causa de la muerte del actor: un fallo orgánico múltiple.

Robbie Coltrane murió a consecuencia de un fallo orgánico múltiple, según consta en su certificado de defunción. Tal y como revela ‘Daily Mail’, también se detalla que el actor británico padecía sepsis y una infección del tracto respiratorio inferior, diabetes tipo 2, bloque cardíaco y obesidad. De la misma forma, el medio citado anteriormente publica que fue su exmujer, Rhona Gemmell, quien registró el informe del fallecimiento en Glasgow (Escocia).

El mítico Hagrid de la saga de ‘Harry Potter’ se ganó por mérito propio el premio Guinness de los Records por ganar tres Baftas consecutivos como Mejor Actor por su interpretación de Fitz en la serie ‘Cracker’ en 1994, 1995 y 1996. El actor también dio vida a Valentin Dmitrovich Zukovsky en la saga James Bond, ‘Golden Eye’ y ‘El mañana nunca es suficiente’. Aunque al dar vida al guardabosques de ‘Harry Potter’ se ganó el corazón de todos. «Fue un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual, y que le ha hecho recibir un río de cartas de fans cada semana durante los últimos 20 años«, aseguró su representante tras conocerse la triste noticia de su muerte. Lo cierto es que él mismo aseguró en el reencuentro que hubo de las películas que aunque él ya no estuviera, su querido personaje sí. «El legado de estas películas es que la generación de mis hijos se las pondrá a sus hijos… se seguirán viendo dentro de 50 años. Seguro. Aunque yo ya no estaré, por desgracia, pero Hagrid sí«, llegaba a decir.

Los actores de ‘Harry Potter’ se despidieron de él

Los actores de la mítica saga le dedicaron emotivas cartas de despedida al actor a través de sus redes sociales. «Nunca olvidaré el olor de los puros y el pegamento de la barba, una combinación maravillosa«, llegó a asegurar Rupert Grint, Ron Weasley en ‘Harry Potter’. «Su talento era tan inmenso que tenía sentido que interpretara a un gigante. Podía llenar cualquier espacio con su brillantez», argumentaba Emma Watson.

Por su parte, el protagonista de la saga, Daniel Radcliffe, también ha rendido su particular homenaje. «Era una de las personas más divertidas que he conocido y solía hacernos reír constantemente cuando éramos niños en el set. Tengo muchos recuerdos de él manteniendo el animo en ‘El Prisionero de Azkabán’, cuando todos nos escondíamos de la lluvia durante horas en la cabaña de Hagrid y él contaba historias y bromeaba para mantener la moral alta. Me siento increíblemente afortunado de haber podido conocerlo y trabajar con él y muy triste de que haya fallecido. Era un actor increíble y un hombre encantador», indicaba.