La identidad de Melania Trump en unas de sus últimas apariciones públicas ha vuelto a ser cuestionada. ¿Es ella o su doble?

La teoría de que Melania Trump tiene una doble que hace acto de presencia en algunos actos públicos en lugar de que acuda ella es cada vez más sonado. Y no solo en Estados Unidos. Esto es una polémica que ha traspasado las fronteras y en España ya hemos hablado sobre ello en varias ocasiones. Pues bien, después de unos meses después de la última polémica, ahora la doble de la primera dama podría haber vuelto a escena.

Ha sido durante una de las últimas apariciones de Melania junto a Donald Trump. Para ser exactos de una de las salidas que hicieron de la Casa Blanca el pasado 22 de octubre. El matrimonio sale de su residencia y se dirigen al helicóptero Marine One, que estaba situado en el césped de la Casa Blanca.

Una vez que se subieron al helicóptero, Melania y Donald se dan la vuelta para despedirse. Fue en este momento cuando una sonriente Melania hace un gesto que hasta ahora no habíamos visto en su rostro. Nada más se hizo pública esta instantánea, la primera dama se convirtió en un protagonista de polémica. Muchos ponen en duda que se trate de ella. ¿Es su doble?

El hecho de que Melania luciera gafas de sol hizo que las dudas sobre que fuera ella aumentaron. Los ojos suelen ser bastante claves para reconocer a una persona, pero la afición de Melania por estos complementos han sido motivo para que las dudas sobre su identidad se hagan virales.

No es la primera vez que se dice que Melania Trump tiene una doble. Fue en 2018 cuando protagonizaba uno de los temas más comentados en las redes sociales. Durante una visita de Donald y Melania a Alabama, hasta donde acudieron para apoyar a las víctimas de un tornado, se volvió a dudar de la identidad de la primera dama.

The recasting of Melania is the worst I’ve seen since they recast Aunt Viv in Fresh Prince #fakemelania pic.twitter.com/HDIMi7FDAh — Burning-in-flames Corscadden (@jamescorscadden) March 9, 2019

La Casa Blanca nunca se ha pronunciado al respecto, pero lo cierto es que pase lo que pase, sea o no sea Melania Trump, los internautas seguirán cuestionando la identidad de la primera dama cuando crean que no es ella. Eso sí, hay que añadir que no es todas las apariciones públicas que hace en compañía de su marido se tienen dudas de si es o no es ella.

Melania Trump, siempre en el foco de la polémica

Hace apenas unas semanas, Melania Trump volvía a ocupar titulares. Pero no, en esta ocasión nada tenía que ver con la existencia o no de una doble, sino por los gestos que tiene con su marido en público. Y que por supuesto, no pasan desapercibidos para los ojos más curiosos.

No es común verles realizando gestos de afecto o complicidad en público, muchas veces una actitud reprochada a ella por parte de los medios de comunicación, que subrayan su frialdad a la hora de tratar a su marido en público. Un fuerte carácter del que ha vuelto a hacer gala la primera dama de los Estados Unidos, que ha vuelto a rechazar con contundencia la mano de su marido cuando este trataba de dársela para ayudarle a bajar las escaleras del avión. Un brusco gesto que ahora está en boca de todos y que se ha convertido en todo un fenómeno viral en las redes sociales por los comentarios jocosos que despierta.