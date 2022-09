Fue el pasado 2 de febrero cuando Kylie Jenner y Travis Scott se convirtieron en padres por segunda vez. Su segundo vástago recibió el nombre de Wolf Jacques Webster, aunque parece que al final esta elección no ha terminado por cuajar y ocho meses después el pequeño continúa sin nombre definitivo. Un mes después del nacimiento de su retoño, la influencer más importa

nte del mundo y el rapero emitieron un comunicado de prensa anunciando a los medios su decisión de quitarle el nombre a su hijo, pues ya no les gustaba, y que iniciaban el proceso de búsqueda de uno que le representase más y se ajustase a sus preferencias.

Pero parece que la tarea de encontrar un nombre más adecuado para su hijo se les ha complicado, pues han pasado ya ocho meses desde su nacimiento y Kylie Jenner y Travis Scott continúan sin saber muy bien cómo referirse a él. Esta incertidumbre ha sido una de las cuestiones a tratar en el último capítulo de la serie documental de la familia Kardashian. Kylie Jenner le explica a su madre, Kris Jenner, que en un primer momento eligió el nombre de Wolf “presionada”, pero que en realidad no le gustaba.

“Realmente no teníamos decidido un nombre, prensamos que nos iba a venir cuando lo vimos y no fue así. Entonces teníamos que firmar el acta de nacimiento, o lo registraban sin nombre ni número de la Seguridad Social, así que sentí la presión de elegir un nombre”, detalla la pequeña de las hermanas Kardashian, que ahora se ha encontrado con el problema de que su hijo lleva por nombre un apelativo provisional, pero que se acerca su primer cumpleaños y no sabe aún cómo llamarle.

El nombre de Wolf, que traducido al español es “lobo”, fue idea de Khloé Kardashian y en un primer momento agradó a los papás: “Ponemos Wolf Webster en ese momento y justo después de que firmé el certificado de nacimiento pensé, ¿qué acabo de hacer?”. Pero no ha sabido cómo echar atrás, pues aún no han elegido nombre que lo sustituya, aunque lo que sí tiene claro es que no hará referencia a ningún animal. Al final, entre bromas Kylie Jenner ha llegado a afirmar que ella y Travis Scott están esperando a que sea su hijo quien elija su propio nombre, aunque para ello deberían esperar a que aprenda a hablar. Quizá sea demasiada espera.