Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez continúan en su refugio tras la durísima pérdida de uno de los mellizos que estaban esperando. Ambos prefieren pasar estos momentos tan delicados en soledad y tan solo con el apoyo de sus seres queridos más cercanos. Sin embargo, son conocedores de todo el cariño que han recibido a lo largo de estos días. Y es que el mundo entero, tanto del fútbol como fuera, se ha volcado con la pareja para arroparles tras la muerte de su bebé. Por este motivo, el futbolista portugués ha querido reaparecer en sus redes sociales para agradecer todo este cariño. Dos días después de emitir el comunicado con la triste noticia, sus primeras palabras han sido dedicadas a sus seguidores.

Cristiano Ronaldo reaparece en redes para agradecer todo el cariño que le han brindado

«One world… One sport… One global family… Thanks, Anfield. Me and my family will never forget this moment of respect and compassion. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 (Un mundo… Un deporte… Una familia global… Gracias, Anfield. Mi familia y yo nunca olvidaremos este momento de respeto y compasión. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽)». Con estas palabras, Cristiano Ronaldo ha reaparecido y ha querido dar las gracias a todos los mensajes tan bonitos que ha recibido durante estos días. Tanto él como su familia están muy agradecidos por todo el respeto y el apoyo que han recibido. Junto a sus palabras, Cristiano ha compartido el vídeo del sentido homenaje que el Liverpool le brindó en el Anfield el pasado martes, cuando se disputó el partido contra el Manchester United, el equipo en el que juega el portugués.

En este vídeo se puede ver como las gradas del campo rompen en un aplauso y ovacionan a Cristiano y a su familia en el minuto 7 (dorsal de la camiseta de CR7) en el mencionado partido. El jugador de fútbol se ha mostrado muy agradecido por este cariñoso gesto del equipo rival. Tanto él como su familia agradecen cada uno de los aplausos que tanto sus seguidores como sus contrincantes le brindaron.

Han sido muchos los comentarios que ha recibido Cristiano Ronaldo en la mencionada publicación. Amigos, familiares y sus seguidores han seguido seguir demostrándole que no están solos en estos momentos tan complicados por los que están atravesando tras la pérdida de uno de los mellizos que esperaban. El bebé varón perdió la vida en el parto de la modelo. Sin embargo, ellos se refugian en el cuidado del otro mellizo que logró salir adelante. La recién nacida se ha convertido en un chute de energía para los papás, que están sufriendo la pérdida de su bebé. De momento, no han querido dar más detalles del nacimiento de su hija.