Preocupación por el estado mental de Britney Spears

Britney Spears (41 años) tiene limitados los comentarios en sus redes sociales, pues son muchos los que le advierten públicamente que están preocupados por ella. Aunque no solo sus seguidores, sino también su entorno, quien ya ha hecho saber que teme por su bienestar anímico y psicológico. Según han explicado, notan cierta inestabilidad en los vídeos que ella misma ha compartido, ya sea bailando o desnuda en la playa. Si bien se ha asegurado que su familia planea reunirse con ella, su marido ha asegurado que no es así, de hecho, insiste en que la artista "se encuentra en óptimas condiciones". Una imagen que nada tiene que ver con la que ella muestra en su cuenta de Instagram.

"Britney tiene a todo el mundo muy preocupado. Aunque el otro intento falló, ahora mismo se está preparando otra intervención. Nadie piensa que Britney tenga que volver a una situación de tutela judicial. Aun así, su conducta es bastante alarmante para todos los que la quieren", dice una fuente cercana a la cantante en la revista 'Life and Style'. Cabe recordar que estuvo tutelada por su padre durante 13 años, una situación que llegó a su fin en el año 2021. Un juez de Los Ángeles dictaminó que era libre y puso fin al control que tenía su padre sobre ella, quien supervisó cada una de sus decisiones, al igual que su patrimonio. Desde entonces, es completamente libre, pero hay quien piensa que se le ha quedado un trauma que se transmite en cada una de sus publicaciones.

El pasado mes de enero reveló que se estaba viendo sobrepasada y pidió a sus seguidores que la cuidaran en este complicado momento. "Alguien llamó a la Policía para que viniesen a mi casa en un intento de hacerme una broma (...) Amo a mis fans, pero esta vez la broma ha ido demasiado lejos y he sentido que mi privacidad ha sido vulnerada. Me he sentido insultada y acosada", dijo en el universo 2.0. No obstante, se dijo que no se trataba de una broma, sino de alguien alertado por sus mensajes inconexos en sus redes sociales, los cuales provocaron que se temiese por su integridad física. Enfadada por ello, estalló de nuevo: "No estoy teniendo una crisis, soy como soy y trato de seguir adelante con mi vida", aseguró.

Inestabilidad emocional de Britney Spears

El círculo de la cantante cree que tiene inestabilidad emocional, una circunstancia que se quiere atajar y a la que quieren poner fin cuanto antes. Fue en el año 2019 cuando se descubrió la verdadera razón por la que la artista se había rapado la cabeza tras vivir una crisis emocional que quedó inmortalizada. El episodio que tuvo lugar en el 2007 y se desarrolló en una peluquería en la que ella misma rapó su cabeza. Ocurrió justo después de que ella abandonara un centro de rehabilitación en el que había estado internada y de que intentara ver a sus hijos en casa de su ex, algo a lo que él se negó. "Simplemente no quiero que la gente me toque el pelo. No quiero que nadie toque mi pelo. Estoy cansada de que todo el mundo lo haga", dijo tras raparse.