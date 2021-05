Kim Kardashian se retrasa con el pago de las nóminas, les quita un 10% del sueldo sin motivo aparente, no paga horas extra y les hace trabajar más horas de lo permitido por la ley, aún siendo menores de edad. ¿Por qué lo hace a pesar de ser una de las mujeres más ricas del mundo?

Kim Kardashian puede presumir -y lo hace- de ser una de las grandes fortunas del mundo. Su cuenta corriente acumula ceros como pocas y es que ha amasado millones como si de una coleccionista se tratase. Esto no quita que este lunes siete empleados que trabajan a su servicio hayan presentado una demanda conjunta denunciando que no les paga a tiempo, pero su queja no viene solo por los retrasos a la hora de recibir su nómina, sino también porque esta llega incompleta. En concreto, demandan que la celebrity les retiene un 10 % de su salario de manera supuestamente irregular, alegando que con ello pagará impuestos que, al parecer, van más allá de los regulados por ley y a los que debe hacer frente cualquier trabajador.

Una guerra en los tribunales que bien podría hacer que veamos en breve a Kim Kardashian sentada frente a un juez declarando en calidad de imputada por no remover su fortuna para pagar a sus trabajadores en la forma y cuantía en la que fueron contratados. Personal doméstico al servicio de la diva de las redes sociales e icono de moda por excelencia que trabajaban en su casa de Hidden Hills que no solo se quejan de que no cobraban cuando debían y tampoco el dinero que les habían prometido, sino que además han plasmado en la demanda conjunta que eran obligados a realizar horas extra que no eran remuneradas y que incluso tenían prohibido realizar pausas en sus labores, ni tan siquiera para comer.

Uno de estos trabajadores al servicio de Kim Kardashian, de tan solo 16 años, ha hablado sin reparos con la sección corazonera de ‘New York Post’. En su declaración pública ha afirmado que sus jornadas eran interminables y que se alargaban más de las 48 horas semanales que se reflejaban en su contrato laboral, las cuales son precisamente las máximas permitidas por ley para un menor de edad. Es decir, que de probarse, no solo la condenarían por impago, sino también por exigir a sus trabajadores hacer más de lo que la ley les permite.

Otro de los trabajadores también ha querido ofrecer su testimonio. Él mantiene que dejó de ofrecer sus servicios domésticos en casa de Kim Kardashian justo en el mismo momento en el que se quejó de que no le pagaban y que consideraba abusivo el cobro del 10% de su sueldo alegando supuestos impuestos. Al pronunciar su queja, perdió su trabajo de manera fulminante. Todo ello ya está reflejado en la demanda que, según su abogado, anuncia que en breve podrían ampliarla con más información y más reclamaciones.

Kim Kardashian ya ha tomado la palabra para defenderse de tan duras acusaciones. Lo ha hecho a través de un portavoz, que asegura que estos siete empleados fueron contratados mediante una empresa externa de servicios de jardinería y mantenimiento, la cual es la responsable directa de sus nóminas. Es por ello que la celebrity no se considera responsable de su precaria situación laboral: “Kim Kardashian nunca ha dejado de pagar a un proveedor por sus servicios y espera que el problema entre estos trabajadores y el proveedor que los contrató se resuelva amistosamente en breve”, sentencian.