Oprah Winfrey ha confirmado que su padre, Vernon Winfrey, ha fallecido en su casa de Nashville, Tennessee, a los 89 años tras una larga batalla contra el cáncer. La triste noticia llega tan solo unos días después de que la familia al completo se reuniera para celebrar las festividades del 4 de julio en una fiesta sorpresa y una barbacoa. La presentadora de televisión ha asegurado que su progenitor se ha ido en paz.

«Hace menos de una semana honramos a mi padre en su propio patio de casa. Mi amigo y cantante de gospel, Wintley Phipps, le saludó con una canción. Él sintió el amor y se deleitó en él hasta que ya no pudo hablar. Ayer, con la familia rodeando su casa, tuve el sagrado honor de presenciar como el hombre responsable de mi vida daba su último aliento. Pudimos sentir que la paz entraba en la habitación al morir. Esa paz sigue existiendo. Todo está bien», escribía Oprah Winfrey en sus redes sociales a modo de homenaje hacia uno de los hombres de su vida.

La celebración a la que hace mención fue una forma de darle a Vernon Winfrey en vida todo el cariño, además de «flores mientras todavía está lo suficientemente bien como para olerla». Una sentida pérdida para la presentadora puesto que siempre estuvo muy unida a su padre y llegó a vivir con él durante varios años durante su juventud. La madre de Oprah, Vernita Lee, falleció en 2018 a los 83 años.

Su progenitora nació en Mississippi y dio luz a la presentadora cuando era muy joven. Sus padres nunca se llegaron a casar. «Tuvieron una relación muy corta y mi padre no supo nada de mi nacimiento hasta que recibió una carta en la que mi madre le decía: ‘Envía dinero, tienes una hija'», explicó una vez Winfrey a la revista ‘People’. A pesar de esto, la presentadora siempre dejó claro que nunca tuvo la sensación de tener un padre ausente puesto que aceptó sus responsabilidades. «Me dio su cuidado, amor, dirección y apoyo como una joven adolescente y eso fue lo que marcó la diferencia para convertirme en lo que soy ahora y no en alguien de la que nadie habría oído hablar jamás», llegó a reconocer.

Oprah sentía admiración por Vernon Winfrey

Vernon era un conocido barbero de su comunidad y formó parte del Consejo Metro Nashville durante 16 años. Oprah siempre ha sentido admiración por su padre y ha destacado el gran trabajo que hizo en la barbería. «Entraban hombres muy trabajadores que hacían todo lo que podían en sus vidas para mantener a sus familias, trabajando a veces en dos y tres empleos para hacerlo», admitió la presentadora.