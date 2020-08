El actor y la modelo alemana se conocieron en agosto de 2019 en un restaurante de lujo de Berlín y desde entonces surgió la chispa entre ambos.

El 20 de septiembre de 2016, el mundo dejaba de creer en el amor y en las historias de cuento de hadas después de que se hiciera pública la separación de una de las parejas más consolidadas y envidiadas de Hollywood, Brad Pitt y Angelina Jolie. Sus «diferencias irreconciliables» ha provocado que a lo largo de estos cuatro años, los dos actores protagonizaran auténticas batallas, con el FBI de por medio, y se dedicaran algún que otro dardo envenenado.

Con el tiempo, ha llegado la calma. Desde que se hiciera pública la separación del matrimonio, han sido numerosos las mujeres con las que se ha relacionado al protagonista de ‘Érase una vez en Hollywood’. La última fue con Alía Shawkat, una actriz 30 años más joven que él con la que se le vio en varias ocasiones. Sin embargo, durante una de sus citas, unas imágenes dejaban constancia de la complicidad del actor con una misteriosa mujer. Ahora, ocho meses después, hemos conocido su identidad.

Nicole Poturalski es la identidad que se esconde detrás de la misteriosa mujer con la que derrochó simpatías durante un concierto de Kanye West mientras se encontraba con la actriz Alía Shawkat. Se trata de una modelo alemana (de ascendientes polacos) de 27 años.

La relación entre ambos se estaría consolidando cada mes puesto que hace unos días fueron pillados a su salida del aeropuerto Charles de Gaulle de París, donde aterrizaron desde Los Ángeles. Minutos después, la pareja cogió un jet privado en el aeropuerto de Le Castellet, en la región de la Provenza. Allí se desplazaron hasta el castillo de Château Miraval, donde le dio el «sí, quiero» a Angelia Jolie en 2014.

Sin embargo, la relación entre ambos no estaría exenta de polémica. Tal y como avanza el ‘Daily Mail’, Brad Pitt conoció a la modelo alemana en el restaurante de su marido en Berlín. Según un conocido de la pareja, el actor de Hollywood se quedó prendado de la joven cuando la vio por primera vez en agosto de 2019.

Durante el rodaje de ‘Malditos Bastardos’ en Alemania, Brad Pitt solía acudir al restaurante Borchardt y fue entonces cuando conoció a su dueño, Roland Mary (68), quien presentó a la modelo al actor. En ese momento, se intercambiaron los teléfonos y empezaron a mantener el contacto. «Nicole sigue casada y tiene un hijo se siete años llamado Emil con Roland«, indica un confidente de la pareja al diario británico y hace hincapié en que la modelo y su marido mantienen una relación abierta.

Poturalski comenzó a desfilar hace diez años en las pasarelas más prestigiosas, como Nueva York, París o Milán. Además, ha protagonizado algunas de las portadas de las revistas más significativas estadounidenses. Habla cinco idiomas y es una enamorada de la lectura.

Angelina Jolie, muy frágil tras su divorcio

Angelia Jolie se ha mostrado muy cauta a la hora de hablar de su vida privada. Sin embargo, durante la presentación de su última película, hace casi un año, la actriz dejó atrás el hermetismo que tanto le caracteriza y aseguró que su divorcio había sido un auténtico calvario para ella. “Ha habido momentos en mi vida en los que -y tal vez los he escondido exitosamente del público- no me he sentido libre, no me he sentido segura y no me he sentido libre de daño. Me he sentido acorralada. Me ha costado mucho encontrarme de nuevo, probablemente hoy mucho más que en los últimos cuatro años”, confesaba.

“El amor verdadero te empuja a sacar lo mejor de ti mismo. Se convierte en lo que más valoras, te hace ser leal y querer luchar por ello. Así que creo que el amor verdadero hace eso, volverte loco, y creo que Maléfica es toda una sorpresa que no se hubiese dado cuenta antes de que ella ya tenía ese amor”, decía en la presentación de ‘Maléfica 2’.