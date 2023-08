Natalie Portman se separa de su marido tras 11 años y una infidelidad

A Natalie Portman se le acabó el amor. La actriz de 42 años y su todavía marido, Benjamin Millpied, de 46, han puesto fin a su matrimonio tras 11 años casados. La noticia no ha extrañado demasiado a sus seguidores, cabe recalcar. Eran una de las parejas más sólidas de la crónica social internacional hasta que a mediados de este año se conocía el 'affaire' del exbailarín principal del Ballet de Nueva York con una joven de 25 años.

Natalie Portman dice 'hasta aquí'

Según ha informado 'US Magazine', el matrimonio no habría podido superar los problemas que se suscitaron entre ellos después de la infidelidad de él. La intérprete de 'Cisne negro' y el coreógrafo siempre habían presumido de un sólido amor vida familiar en redes sociales hasta ese momento. Tienen dos hijos en común, Aleph, de 12 años, y Amalia, de seis.

Sin embargo, su idílico romance saltó por los aires cuando, el pasado mes de junio, medios de comunicación de renombre se hacían eco del idilio entre Benjamin Con Camille Étienne, una activista medioambiental francesa. Las especulaciones iniciales pasaron a ser hechos cuando salieron unas fotos de ambos en actitud cariñosa. "Sabe que cometió un gran error y está haciendo todo lo posible para que Natalie le perdone", aseguró una persona cercana a la pareja en ese momento a la revista 'People'.

Ya aparece en público sin alianza

Según 'US Magazine', ha sido Natalie la que ha puesto punto final a la relación. “Aunque han estado intentando trabajar y esforzarse para salvar la relación, actualmente ya no están juntos”, indica el por tal estadounidense. La última vez que se vio a la actriz ganadora de un Oscar en un acto público ya no llevaba su alianza de casada. El gesto hizo saltar todas las alarmas que hoy se confirman. Fue durante la Cumbre por la Equidad de Angel City, un evento feminista celebrado a principios de julio en Sidney, Australia, con motivo del Mundial de Futbol Femenino que se disputa en estos momentos en el país.

La historia de amor entre la protagonista de 'Thor' y su ya expareja se remonta a 2010. Se conocieron en el rodaje de 'El cisne negro'. Tras varios años de relación, se dieron el 'sí, quiero' en una boda íntima celebrada en 2012 bajo los mandatos del judaísmo.