La modelo británica, que cumplirá 51 años el próximo 22 de mayo, ha anunciado en sus redes sociales que se ha convertido en mamá.

Sorpresa en el universo de las top models. La modelo británica Naomi Campbell ha anunciado a través de las redes sociales que ha sido madre por primera vez. No se tenía conocimiento de que un bebé venía en camino, por lo que el asombro ha sido mayúsculo.

«Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser madre. Me siento honrada de tener esta alma en mi vida y no tengo palabras para describir el vínculo que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay un amor más grande”. Con estas palabras, la diva de las pasarelas ha anunciado que es mamá de una niña, de la que ha publicado una foto en su cuenta de Instagram, donde la siguen 10,4 millones de personas.

La modelo había contado en numerosas ocasiones su deseo de tener descendencia. Una meta que durante años se le ha resistido. En una entrevista realizada para la revista ‘People’ se sinceraba sobre sus dificultades para concebir un hijo. “Quiero tener hijos”, admitía. En otra entrevista detallaba: “Pienso en tener hijos todo el tiempo. Pero ahora, tal y como es la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera”. Ahora, cuando apenas quedan unos días para que se celebre su 51 cumpleaños (los cumple el 22 de mayo), por fin ha hecho realidad su sueño.

La modelo ha mantenido en secreto que esperaba una niña

La modelo no ha facilitado más detalles sobre el nacimiento de la niña. No ha revelado su nombre, en qué lugar ha tenido lugar su nacimiento, si asume la maternidad en solitario o si su llegada se ha producido por gestación subrogada o si ha sido adoptada. Y es que en su último desfile en Nueva York, para Michael Kors, el pasado mes de marzo, presumió de su escultural silueta. Hasta ahora, todo lo relativo a su bebé ha sido llevado en la más estricta intimidad y no había trascendido a la luz pública nada relativo a la dulce espera de su primera hija.

En el post donde anuncia la bienvenida al mundo de su bebé, Naomi ha etiquetado a su madre, Valerie Morris-Campbell, quien ha compartido su felicidad y la ha felicitado públicamente: «Felicitaciones a mi hija Naomi por el nacimiento de su hija, estoy más que emocionada porque he esperado mucho tiempo para ser abuela», dice. Un mensaje que ha acompañado de los hashtag #orgullo #madre #abuela #amor #familia. También su amigo el diseñador Marc Jacobs le ha enviado palabras de felicitación: «¡¡¡¡¡Ay Dios!!!!! ¿¿Hoy es el día?? Qué absolutamente increíble. ¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! ¡Qué madre tan maravillosa serás! Bendiciones por todos lados».

Naomi Campbell formó parte del conocido ‘dream team’ de supermodelos que fueron auténticas reinas de las pasarelas y protagonistas de todas las portadas en los años 90. Un selecto grupo del que formaron parte Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista o Christy Turlington. Fue, además, la primera modelo negra en protagonizar la portada de ‘Vogue’.

Mantuvo un idilio con Joaquín Cortés a finales de los noventa

Aemás de su trayectoria profesional (ha posado para los mejores diseñadores del mundo), también es conocida por su larga lista de amoríos. Ha protagonizado romances con hombres famosos y millonarios como Myke Tyson, Robert De Niro, Adam Clayton, Flavio Briatore o el magnate ruso Vladislav Doronin. Una de sus últimas relaciones la tuvo con uno de los componentes de One Direction, Liam Payne, de 27 años. También mantuvo un breve e intenso idilio con el bailarín Joaquín Cortés, con el que salió en 1997, cuando ambos estaban en lo más alto de sus respectivas carreras.