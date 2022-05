El juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard se ha convertido en todo un espectáculo. No solo por el juego que están dando las declaraciones de uno y otro bando y que están escandalizando la opinión pública y dando mucho que hablar en las redes sociales, sino también en la misma sala donde se celebra el juicio han pasado tantas cosas, que cualquier posibilidad es esperada. Y es que en la última vuelta del proceso de este lunes una mujer ha tomado la palabra para sorpresa para todos para decir a viva voz que el actor es el padre de su hijo. Un niño que, además, llevaba en sus brazos en el momento de la interrupción.

Un momento surrealista que se produjo el día en el que ambas partes enfrentadas presentaban a testigos que apoyasen sus versiones encontradas. En un receso, una mujer se levantó y gritó, dejando a todos ojipláticos. Pero no solo por la sorpresa que supuso su irrupción, sino especialmente por lo que dijo: “Johnny Depp, te amo. Nuestras almas están conectadas”, se arrancó a gritar la fan del actor, que fue más allá en su inesperado alegato en pleno juicio y, llevando un bebé en sus brazos, añadió: “Este bebé es tuyo”.

Por desgracia, el momento no ha sido grabado y eso que hay una cámara de ‘Law and Crime’ retransmitiendo en directo el proceso que enfrenta a Johnny Depp y Amber Herad y que supone la principal fuente de información utilizada por los medios para dar buena cuenta de cómo avanza el juicio. Al tratarse de un receso, no se esperaba que nada importante sucediese en la vista, por lo que la cámara dejó de grabar cuando se produjo el alegato en el que el actor no solo conoció que tenía un alma gemela inesperada, sino también de que podría ser padre sin saberlo de un tierno bebé.

Tal y como ha continuado detallando el citado medio, Johnny Depp no quiso darle demasiada importancia a la fan que se había colado en el juicio para hacerle conocedor de su amor platónico y su supuesto hijo. Se limitó a saludarla desde lejos mientras los guardias de seguridad la obligaban a abandonar la sala. No pudo hacer nada para quedarse y seguir admirando a su ídolo tan cerca, ni tan siquiera confesar que todo respondía a una mera broma y que no iba a dar más problemas. No sirvió de nada, tuvo que ser desalojada para evitar más problemas. Para eso está la salida del tribunal, donde todos los días cientos de fans de Johnny Depp se congregan para aplaudir su llegada y recibirle con vítores en su salida. Un apoyo que crispa los nervios de su ex, Amber Heard, que ella no cuenta con tantos aliados e incluso está perdiendo trabajos por las informaciones que trascienden de este juicio.