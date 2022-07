Tristes noticias para el mundo de la cultura y la industria cinematográfica. Gennaro Anthony Sirico Jr, conocido popularmente como Tony Sirico, ha fallecido en la madrugada del 8 de julio a los 79 años. El actor que dio vida al conocido Pauli Gualtieri en la famosa serie ‘Los Soprano’ ha muerto en su domicilio familiar de Fort Lauderdale, en Florida.

Ha sido el hermano del actor quien ha hecho pública la fatal noticia a través de un escueto comunicado: «Con una enorme tristeza, pero con mucho orgullo, amor y un montón de recuerdos, la familia de Gennaro Anthony ‘Tony’ Sirico desea informarles de su muerte». Se desconocen las causas de la muerte y tampoco se ha hecho mención a los problemas cardíacos que supuestamente padecía.

Tras conocerse la noticia, un sinfín de rostros conocidos han lamentado la pérdida y han compartido algunos recuerdos que compartieron en vida con el actor. «Tony era uno de los hombres más amables, leales y con más corazón que he conocido. Siempre fue el tío Tony para mí, siempre estuvo para mí y para mi familia. Echaré mucho de menos sus pellizcos en la mejilla y su risa contagiosa. Era un actor increíble y mejor persona. Era único. Tocó a muchos con su don y mi corazón hoy está con su familia, sus amigos y todos sus seguidores. Gracias por toda la alegría que nos diste a muchos», escribía Michale Gandolfini, hijo de James Gandolfini, protagonista de ‘Los Soprano’.

De la cárcel a la interpretación

Tuvo una larga trayectoria a sus espaldas y ha participado en numerosos títulos interpretando a diferentes gánsteres. Antes de dar el salto al mundo de la pequeña y gran pantalla, lo cierto es que Tony estuvo relacionado con temas de la mafia, llegando a ser detenido hasta en 28 ocasiones. La primera de ellas a los siete años por robar monedas en un puesto de periódicos. «Donde yo crecía cada persona intentaba probarse a sí mismo. O bien tenías un tatuaje o una cicatriz por arma de fuego. Yo tengo las dos. Siempre iba con un arma. La primera vez que fui a prisión me empezaron a revisar y me encontraron tres pistolas. En mi barrio si no cargabas con un arma era como si fueras el conejo durante la temporada de caza«, indicaba en una entrevista para ‘Los Ángeles Times’ en 1990.

Estuvo 13 meses en la cárcel en 1967 por robar en una discoteca en Nueva York. Volvió años más tarde, en 1971, por posesión de armas y estuvo 20 meses. «Conocí a todos los jueves de la ciudad», llegó a bromear. Aunque le conocemos por su papel en ‘Los Soprano’, también formó parte de ‘Uno de los nuestros’, ‘Balas sobre Broadway’ y ‘Doble juego’.