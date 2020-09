Mariah Carey ha publicado un libro de memorias en la que habla de lo mal que la trató su hermana, que le daba drogas y quiso prostituirla. Pero también habla de las palizas que le daba su hermano. Un testimonio muy duro

Durísimas declaraciones de Mariah Carey publicadas este martes en su libro autobiográfico, en el que la artista ha querido narrar los capítulos más complicados de su vida, así como sus grandes triunfos en el mundo de la música. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de todos no ha sido el repaso a su carrera, sino aquellos episodios que le han marcado en la vida y que hacen que el público entienda realmente quién es y por qué actúa como lo hace. Entre todos los escabrosos momentos vitales que ha experimentados, los peores los recuerda con su hermana como protagonista y es que asegura que ella le ha hecho la vida imposible cuando era pequeña, cuando casi acaba con su vida y tras intentar venderla a un proxeneta.

Mariah Carey ha lanzado sus memorias al mercado literario este martes, pero ha querido compartir algunos de los capítulos más duros en una entrevista concedida a Oprah Winfrey para su programa de podcasts de Apple TV. Un espacio en el que la cantante se ha sentido cómoda para narrar los episodios más duros de su infancia por culpa de su hermana Alison, 7 años mayor que ella –Mariah Carey tiene actualmente 50 años-. ·Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta”, enumera la artista algunos de los oscuros problemas que ha tenido con su hermana cuando aún era una niña.

Mariah Carey no atesora una buena relación con sus hermanos. Con Alison es evidente que después de esos episodios en los que trató de adentrarle en el mundo de las drogas y la prostitución, cuando aún era menor de edad, su relación se haya desgastado. Pero también con su hermano Morgan, de 60 años, también ha tenido sus rencillas y en su libro de memorias no le ha reservado un hueco muy bonito. De hecho, de él destaca que durante años ha tenido que sufrir sus constantes palizas.

Mariah Carey asegura que sus hermanos tan solo han querido guardar una relación cordial con ella en edad adulta para aprovecharse de la fama que arrastra y, por supuesto, con un interés económico. Sin embargo, ella puso muros para que estas dos personas que tanto daño le han causado en sus años de juventud no formen parte de su vida actual. Y es que este libro autobiográfico le ha servido para liberarse de la culpa, el dolor y la rabia que guardaba en su pasado: “Ofrezco este libro en gran parte para finalmente liberar a esa niña asustada dentro de mí. Es hora de darle una voz, de dejar que cuente su historia. Exactamente como ella lo experimentó”, le expresa a Oprah Winfrey.

“Me ha llevado toda una vida tener el coraje y la claridad para escribir mis memorias. Quiero contar la historia de mis momentos: los altibajos, los triunfos, los traumas, las debacles y los sueños que contribuyeron a forjar a la persona que soy hoy”, asegura Mariah Carey para despertar aún más atención en sus memorias. Un libro en el que, por supuesto, tiene un espacio destacado también para sus amores fracasados, como con Tommy Mottola, por aquel entonces ejecutivo de Sony Music, que le trataba como “un cajero automático”. No obstante, no todo son malas palabras y no todos los que aparecen en el libro deben temerlo, porque también hay exparejas a las que recuerda con cariño y personas muy importantes en su vida que han sabido ayudarle a alcanzar la felicidad y el triunfo personal y profesional.