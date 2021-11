Mariah Carey, de diva de la Navidad a vender menús del McDonald’s

Mariah Carey ha sabido convertirse en la auténtica reina de las Navidades y es que cada año, cuando se acercan las fiestas, la cantante saca a relucir todo su arsenal navideño, que no siempre incluye villancicos. En esta ocasión, la artista se enfunda en el sexy traje de Mamá Noel para promocionar un menú de McDonald’s el cual ha diseñado ella misma, como ya ha hecho Aitana en España cosechando cientos de memes y muchas chanzas. Lo mismo que ha sucedido ahora con Mariah Carey, que ha querido impregnar las redes sociales con más y más espíritu navideño, pero proponiendo un menú alternativo a los típicos asados de estas fechas señaladas. La opción B sería una hamburguesa, pero no una cualquiera, una elegida expresamente por la cantante para estimular los paladares más exigentes y, sobre todo, para amantes de la Navidad como ella.

La canción que sirve como banda sonora para el spot publicitario que está causando sensación en las redes sociales no podría ser otra que el mítico ‘All I want for Christmas is you’ de Mariah Carey. Desde la compañía anunciaban que la estrella de la música había aceptado proponer un menú especial para estas fiestas: “Mariah Carey ha vuelto para la temporada navideña y esta vez trae un menú completo con ella”. Una labor que ella misma también ha promocionado en sus redes sociales, ayudando a que el spot publicitario se convierta en un fenómeno de masas.

Vestida con un impresionante diseño rojo al más puro ambiente navideño, la diva explica a sus fans que ha seleccionado ella misma unos productos de la carta de este restaurante de comida rápida para regalarlos todos los días por compras superiores a un dólar. Una campaña promocional para la Navidad que dará comienza el próximo 13 de diciembre y que terminará el 24 del mismo mes.