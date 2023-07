Después de la tormenta siempre sale el sol, o eso mismo debe pensar Madonna tras haber hecho frente a uno de los varapalos más complicados de su vida. Ha pasado un mes desde que la conocida como reina del pop fue ingresada en la UCI a consecuencia de una infección bacteriana grave. Un contratiempo del que la intérprete de La Isla Bonita ha salido airosa, motivo por el que ha hecho uso de sus redes sociales para abrir su corazón como nunca antes con una carta de lo más sentimental.

A través de su cuenta de Instagram y junto a una serie de imágenes junto a sus más allegados, la artista ha hablado largo y tendido sobre las emociones que ha experimentado en las últimas semanas: "El amor de la familia y los amigos son la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y ahora puedo reflexionar", comenzaba explicando, para después hacer referencia al apoyo de sus seres queridos, el cual la ha hecho recuperarse en tiempo récord: "Como madre, realmente puedes quedar atrapada en las necesidades de tus hijos… Pero cuando todo se cayó, mis hijos aparecieron para mí. Vi un lado de ellos que nunca había visto antes. Hizo toda la diferencia", indicaba.

La reflexión más emotiva de la reina del pop

Pero lejos de dejar ahí su mensaje, Madonna también ha querido hacer hincapié en el cariño recibido por parte de sus amigos: "Si te acercas a la foto que estoy sosteniendo (en una de las imágenes publicadas) verás una Polaroid tomada por Andy Warhol de Keith Haring llevando una chaqueta con la cara de Michael Jackson pintada en ella. Un triángulo perfecto de brillantez de una artista que tocó tantas vidas, incluyendo la mía", escribía.

El broche de oro a su reflexión llegaba después, cuando la cantante afirmaba sentirse afortunada por todo lo que tiene a su alrededor: "Lloré cuando abrí este regalo porque me di cuenta de lo afortunada que soy de estar viva. Y qué afortunada soy de haber conocido a estas personas y a tantas otras que también se han ido. ¡Gracias @guyoseary por este regalo! ¡Y gracias a todos mis ángeles que me protegieron y me dejaron quedarme para terminar de hacer mi trabajo! ♥️", sentenciaba, derrochando alegría en todas y cada una de sus palabras.

Madonna, arropada por sus fans en el momento más complicado

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes la publicación reunía miles de "me gusta" y comentarios tanto de sus fans como de otros rostros conocidos a nivel internacional. Todos ellos coinciden en la felicidad que les supone ver a la artista totalmente recuperada y agradecida por lo que ha conseguido en más de cuatro décadas de trayectoria que la avalan y que no parecen tener fin en un futuro cercano. Y es que, la estrella del pop tiene previsto retomar los ensayos de su próxima gira muy pronto, lo que deja entrever que todos sus seguidores podrán volver a verla sobre los escenarios en un breve periodo de tiempo.

Era durante el pasado miércoles, 28 de junio, cuando Madonna hacía saltar las alarmas de todos los rincones del planeta al ser hallada inconsciente en su casa de Nueva York. La cantante se encontraba en estado crítico y tuvo que ser trasladada inmediatamente al hospital para ser intubada y asistida por una máquina durante toda la noche.

El pronóstico para ella no era en absoluto favorable en un primer momento, pero finalmente gracias al trabajo del personal sanitario y a sus esfuerzos por recuperarse a paso firme, Madonna ha podido volver a su hogar más temprano de lo previsto para continuar con sus quehaceres.