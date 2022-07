¡Ya son marido y mujer! Lindsay Lohan se ha dado el «sí, quiero» con su prometido, el financiero Bader Shammas, en una ceremonia íntima y secreta que ha coincidido con el cumpleaños de la actriz. Una feliz noticia que ha llenado de alegría a la pareja después de que el pasado mes de noviembre la protagonista de ‘Chicas malas’ anunciase su compromiso.

Aunque no hemos podido ver ninguna imagen de los ya marido y mujer vestidos para la ocasión, ha sido Lindsay Lohan la encargada de anunciar la feliz noticia a través de sus redes sociales pronunciando por primera vez la palabra «marido». «Soy la mujer más afortunada del mundo. No porque necesite un hombre, sino porque él me encontró y supo que yo quería encontrar la felicidad y la gracia, todo al mismo tiempo. Estoy asombrada de que este sea mi marido. Mi vida y mi todo. Todas las mujeres deberían sentirse así todos los días», escribe la actriz con una imagen en la que aparece junto al financiero. Este matrimonio se ha celebrado en un día muy especial puesto que ha coincidido con el cumpleaños de Lohan.

El pasado mes de noviembre, Lohan anunció su compromiso con Shammas compartiendo una divertida galería imágenes en las que aparecía sonriendo y mostrando su bonito anillo de compromiso. «Mi amor, mi vida, mi familia, mi futuro«, escribía junto a las fotografías. En febrero, la actriz hacía una actualización de su boda y dejaba claro que iba a ser una novia discreta. «He empezado a hablar con una amiga mía sobre el vestido. Pero quiero hacer las cosas bien y quiero marcar el ritmo de todo. Pero es un momento emocionante. Soy muy femenina, así que…», dijo entonces.

El broche de oro a una discreta relación

Fue en febrero de 2020 cuando se empezó a hablar de un posible romance entre Lindsay Lohan y Shammas después de que ella compartiera una foto de un grupo de personas en un festival de música en Dubai y mencionando de forma casual a un «novio» en el pie de foto. Desde entonces, llevan una discreta relación y alejada del foco mediático. Sobre el ya marido de la actriz, poco o nada se sabe. De madre libanesa y padre kuwaití, tiene 35 años, estudió en Estados Unidos y en 2017 se mudó a Dubái, en donde trabaja como vicepresidente adjunto de la entidad bancaria Credit Suisse.

La actriz se trasladó a la ciudad de los Emiratos Árabes en 2014 para comenzar una nueva etapa de su vida después de su hartazgo por la presión mediática y todas las tentaciones que encontraba en Los Ángeles. Hacía mucho tiempo que no trascendía ninguna noticia sobre su vida personal. En 2016, la actriz confirmaba su ruptura con el empresario ruso Egor Tarabasov, con el que también se había comprometido.