Kristen Stewart y Robert Pattinson fueron una de las parejas que más mirada acaparaban allá donde fueran. Sin embargo, algo se torció, y en 2013, protagonizaron uno de los mayores escándalos de Hollywood después de que pillaran a la actriz besándose con el director Rupert Sanders. Varios años después, la que fuera Bella en ‘Crepúsculo’ ha roto su silencio.

Stewart, durante la promoción de la nueva versión de ‘Los Ángeles de Charlie’, ha reconocido que en su momento no quiso hablar del asunto porque pensó que nadie iba a creer su versión. Además, reconoce que fue algo muy inocente y que nunca llegaron a mantener relaciones sexuales. «¿Quién me hubiese creído si lo hubiera contado en aquel momento? No era importante… era lo que se veía. Sí te besas con alguien en público… Nunca me llamaron para la segunda parte de la película porque todo fue un escándalo muy mediático. Les daba miedo», reconoce.

Sobre Robert Pattinson, la actriz solo tiene buenas palabras para él. «Estuvimos juntos durante muchos años, fue mi primer amor. Es el mejor», afirma. Además, ha reconocido que su relación cambió porque no sabían lidiar con todo lo que les estaba cayendo encima. «No caminábamos de la mano pero no poder hacerlo era un asco«, puntualizaba. Además ha desvelado que tenía intenciones de casarse con el actor: «Siempre he pensado que él era el indicado«.