Este martes, Kourtney Kardashian y Travis Barker han sorprendido al mundo al casarse por sorpresa en Las Vegas. La pareja se ha dado el ‘sí, quiero’ en una capilla en la ciudad más grande del estado de Nevada, que ambos visitaron para asistir a la 64 ceremonia de los Premios Grammy, donde el batería de Blink 182 coincidió en el escenario para interpretar un tema con otros artistas como H.E.R., Lenny Kravitz, Jimmy Jam y Terry Lewis.

La hermana de Kim Kardashian, toda una celebrity en Estados Unidos -es una auténtica estrella de los tv movies junto al resto del clan de las Kardashian-, y el músico se han convertido en marido y mujer poco después de la ceremonia de los Grammy tras pasar de madrugada por una capilla de la ciudad. La pareja se comprometió a finales de 2021, después de menos de un año de relación.

Según ha revelado el portal TMZ, la pareja ya había solicitado una licencia matrimonial, por lo que solo tuvieron que presentar la documentación al dueño del establecimiento donde se han convertido en marido y mujer. Este ejerció, tal y como adelanta el citado medio, como testigo del enlace. La boda fue oficiada por un imitador de Elvis Presley y sin la presencia de ninguno de los miembros del clan Kardashian.

También el portal estadounidense señala que Korutney y su pareja prohibieron que los empleados del recinto tomaran fotografías, pues contaban con su propio fotógrafo además de varios escoltas para garantizar que nadie perturbase un momento que han querido vivir en la más estricta intimidad.

Kourtney, que es madre de tres hijo, fruto de su relación con Scott Disick, se está sometiendo a un tratamiento de fecundación in vitro para tratar de quedarse embarazada de nuevo y ampliar la familia junto a Travis, que es padre de dos hijos adolescentes con su antigua esposaShanna Moakle.

Kourtney Mary Kardashian, la hermana mayor del clan, nació el 18 de abril de 1979 en Los Ángeles, California. Al igual que sus hermanas Kim y Khloé, su padre es el famoso abogado Robert Kardashian, de raíces armenias, conocido por ser amigo y uno de los abogados de O. J. Simpson.

La celebrity es una de las mujeres más polémicas de la familia, especialmente por su relación tormentosa con su expareja, Scott Disick, así como por los enfrentamientos que ha tenido con sus hermanas. El padre de sus tres hijos es un conocido modelo, actor y presentador de televisión estadounidense​ conocido por el programa de E! Entertainment que lleva su nombre, Flip It Like Disick. Su historia de amor comenzó cuando se conocieron en México durante unas vacaciones en 2006. Ambos coincidieron en la casa del creador de “Girls Gone Wild”, Joe Francis.

La difícil relación de Jourtney Kardashian con Scott Disick, el padre de sus tres hijos

En diciembre de 2009, Kourtney dio a luz a Mason, su primer hijo. Un año después comenzaron los problemas con Disick: Scott comenzó a dejar ver su abuso de alcohol y otras sustancias. Además, en el programa “Kourtney And Khloé Take Miami”, millones de espectadores fueron testigos de sus broncas. En julio de 2012 nació su única hija Penélope. En diciembre de 2014 dieron la bienvenida a Reign, su tercer hijo. Un año más tarde, en marzo de 2015, Scott decidió entrar a un centro de rehabilitación en Costa Rica. “Creo que lo más importante para mí es su compromiso de trabajar en sí mismo. Si alguien no quiere hacer cambios, entonces es muy difícil”, revelaba Kourtney a la revista People. Los intentos de él por recuperarse de sus adicciones no fueron suficientes y a principios de 2017 confirmaron su ruptura definitiva.

Poco después, Kourtney mantuvo un idilio con Younes Bendjima, exboxeador reconvertido en modelo. En enero de 2021 se supo del romance de Kourtney Kardashian con Travis Barker. Anunciaron su compromiso hace seis meses, después de que el músico se declarara a Kardashian en la playa de Montecito, California. Entonces, Kardashian anunciaba la noticia en su perfil de Instagram: «Para siempre».

El noviazgo entre los recién casados causa verdadero furor en Estados Unidos, donde reciben el nombre de «Kravis«, un término que mezcla sus nombres, como sucedió en su momento con Angelina Jolie y Brad Pitt, a los que la prensa de su país denominaba «Brangelina».