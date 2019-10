La hermana mayor de la familia Kardashian, Kourtney, ha denunciado públicamente que ha sido víctima de un robo en su propia casa y a manos de una de sus empleadas, la nana de sus hijos. La sospechosa, además de hacerse con una cantidad de dinero importante, hackeo sus teléfonos móviles.

Kourtney Kardashian rompe su silencio

Fue en la emisión del reality show “Keeping Up Whit The Kardashian” en el que participa, donde reveló esta información. Visiblemente afectada por los hechos, la primogénita relató los hechos a su hermana Khloé Kardashian y a una de sus amigas, Stephanie Shepherd. Tal y como desveló la influencer, el robo se produjo cuando la empleada del hogar se encontraba a solas con sus hijos, Mason, Penélope y Reign Disick. Hasta 700 dólares llegó a afanar de su cartera.

Su ex pareja también se vio involucrado

Sin embargo, esto no es todo. La empleada, cuyo nombre no ha querido hacerse público, también se apropió de un USD modelo 4.500 de la ex pareja de Kourtney, Scott Disick, además de un iPad que pertenecía a ambos.

No era la primera vez que descubrían a esta empleada en situaciones comprometidas. El equipo de seguridad que se encarga de velar por su seguridad y la de sus hijos, y que se encontraba con ella en el momento en el que se descubrió el robo, aseguró que ya habían descubierto a esta mujer en varias ocasiones con comportamientos extraños.

Lejos de conformarse con la cuantía económica, aprovechaba las ausencias de su jefa para espiar sus mensajes de texto y tener acceso a sus cuentas y claves de acceso. Una vez descubierta, la sospechosa huyó en su vehículo propio dejando atrás un capítulo muy amargo para la primogénita de las Kardashian.

Afortunadamente, el incidente quedó en un susto y no hay que lamentar grandes pérdidas ni daños mayores, pero la propia influencer reconoce “haber aprendido una gran lección”, además de reforzar su equipo de seguridad y endurecer las entrevistas.

Su hermana, Kim Kardashian también fue víctima de un robo en París

Han pasado tres años desde que Kim Kardashian vivió uno de los momentos más terroríficos de su vida. Cuando la influencer se encontraba de viaje en París, unos encapuchados entraron en la habitación de su hotel, la maniataron y a punta de pistola le robaron algunas de sus pertenencias. Por suerte, no sufrió daños físicos aunque a día de hoy sigue padeciendo estrés postraumático.

Ahora, se han desvelado algunos de los detalles de la noche del robo. Kim se encontraba metida en la cama cuando alrededor de las tres de la madrugada escuchó que alguien entraba en su cuarto. Rápidamente mandó un mensaje a su guardaespaldas, pero los ladrones ya habían accedido a su habitación.

Maniatada, amordazada y a punta de pistola, Kim Kardashian tuvo que ser testigo de cómo los ladrones se hacían con su anillo de compromiso, el teléfono móvil y con un botín de joyas valorado en 10 millones de dólares.

Este robo millonario, que se produjo en 2016, ha servido de inspiración para el dibujante y cineasta francés Joann Sfar, quien ha decidido llevar el caso a la gran pantalla. La historia se filmará principalmente en francés, pero reunirá a todo un elenco internacional.