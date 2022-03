Después de muchas idas y venidas, Kim Kardashian ya es una mujer soltera después de esperar más de un año a llegar a un acuerdo con Kanye West para poder firmar su divorcio. Con este nuevo panorama por delante, la influencer tiene vía libre para rehacer su vida y ser una mujer feliz. Y así lo está haciendo puesto que ya ha publicado su primera foto en redes sociales junto a Pete Davidson.

Hace unas semanas, Kim Kardashian presentaba un documento judicial por el que pedía que el tribunal que estaba llevando su divorcio considerase declararse como una persona soltera puesto que quería volver a tener la oportunidad de seguir con su vida y no anclarse al pasado. Con la firma del divorcio, la influencer disfruta del buen momento por el que pasa y prueba de ello es que no ha querido esconderse más. Para ello ha publicado su primer posado oficial con su nueva pareja, Pete Davidson. La pareja ha dado un paso más allá en su relación y por ello han querido gritar a los cuatro vientos su amor.

Unas imágenes en las que podemos verles de lo más felices y que ha dejado a todos sus seguidores boquiabiertos. Muchos rostros conocidos han aplaudido el movimiento que ha hecho Kim Kardashian y le han deseado lo mejor para esta nueva etapa que empieza después de pasar página tras la firma de su divorcio con Kanye West. «Este es el post que estaba esperando desde hace mucho», «Como me alegro de vuestra felicidad», «Sois monísimos», «Os deseo todo lo mejor», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Mientras tanto, Kanye West intenta levantar cabeza y parece que está rehaciendo su vida con Chaney Jones, la doble oficial de Kim Kardashian. Hace unas semanas, el rapero fue en visto en público con la influencer y varias fuentes cercanas a la pareja aseguran que este movimiento está propiciado para darle celos a su ya exmujer.

A pesar de que el rapero ha intentado por todos los medios rehacer su vida con varias mujeres desde que Kim Kardashian y él anunciaron su separación en febrero de 2021, él parece no poder olvidar a su ex mujer. Poco después de que él rompiera la relación abierta que mantenía con Julia Fox, West mandó a Kim un camión lleno de rosas el día de San Valentín. Todo mientras comenzaba otra relación con Chaney Jones.

Julia Fox desenmascaró a Kanye West

Julia Fox reveló a ‘The New York Times’ que el hecho de haber estado con Kanye West «fue como un curso intensivo sobre cómo ser famosa«. La actriz siempre supo que su noviazgo no iba a durar mucho puesto que mantenían una relación abierta en la que él también mantenía encuentros con la modelo Chaney Jones. Su relación se acabó de forma amistosa después de haber estado dos semanas juntos. «Hice todo lo posible para que funcionara. Yo tenía una vida muy ajetreada. ¿Cómo encajar esta personalidad en una vida que ya estaba llena. No se podía sostener. Perdí como cinco kilos en ese mes«, comenta.

La actriz reconoce que todo fue un montaje que tuvo algunos momentos «reales». «Me sentí como si me hubiera seleccionado para interpretar el papel de su novia. Él era el director de todo, parecía una película«. Julia Fox no tiene miedo a las represalias y es consciente de que si algún día Kanye West habla de su relación para atacarla, ella va a responder de forma tajante. «Se me da muy bien ir a por la gente. Voy directamente a la yugular. No creo que sea tan tonto como para hacer eso», aseveró.

A pesar de que hubo partes reales, Julia Fox confiesa que detrás de todas sus declaraciones públicas estaba Kanye West porque quería darle celos a Kim Kardashian. Cuando eran pareja, ambos posaban ante los fotógrafos y la actriz daba detalles sobre cómo vivían sus citas en los espectáculos de Broadway y en los restaurantes de Nueva York. Algo que estaba orquestado por el rapero para darle celos a su ex.