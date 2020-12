Tras un año en el que no ha podido brillar tanto como le hubiese gustado sobre la alfombra roja, la socialité ha elegido un ‘outfit’ inexplicable para la Nochebuena.

Siempre a golpe de ‘click’, Kim Kardashian nos sorprende con sus publicaciones vía redes. Esta vez nos ha hecho partícipes de sus Navidades más atípicas marcadas inevitablemente por la pandemia que continúa azotando al mundo. La estrella de la televisión norteamericana ha compartido algunas imágenes de estas señaladas fechas que han dejado con la boca abierta a más de uno por el ‘look’ elegido.

Tras un año en el que no ha podido brillar tanto como le hubiese gustado sobre la alfombra roja, Kim Kardashian ha elegido un ‘outfit’ para muchos inexplicable durante la Nochebuena. Un corsé verde con abdominales marcados al más puro estilo de superhéroe y que muchos han comparado con el personaje de Hulk. Completaba el conjunto con una falda larga de vertiginosa apertura lateral y zapatos transparentes.

La socialité disfrutó de la celebración junto a su célebre familia en la casa de su hermana, Kourtney Kardashian. Este año la jornada ha sido algo más discreta debido a la pandemia. En las imágenes que ha compartido en las redes destaca la ausencia del marido de Kim, Kanye West. Sí que posa junto a sus cuatro hijos, North, de 7 años, Saint, de 5, Chicago, de 2, y Psalm, de 1. También, junto a su sobrina, Dream.

Brindis, muchos regalos, fotos para el recuerdo… la celebración ha contado con todos los ingredientes típicos de estas fechas. Kim mandaba sus mejores deseos a su fiel séquito de fans y agradecía a Daniel Roseberry, director creativo de la firma Schiaparelli, la creación de un vestido que calificaba como «increíble». «Me hizo sentir festiva este año a pesar de que nuestra fiesta de Nochebuena fue cancelada. Fue perfecto para disfrazarse y celebrar con la familia este año. Espero que todos hayan tenido unas vacaciones saludables y felices ❤️», señalaba vía redes.

«Eres una reina», «pareces una tortuga Ninja», han sido solo algunos de los comentarios que ha recibido tras su publicación. Hay quien imploraba que alguien le dijera que se trataba de Navidad, no de Halloween. La ‘influencer’ no solo ha sorprendido por su ‘look’ también por la elección de sus pendientes de un tamaño imposible, XXL, y que no luce en todas las imágenes -todo parece indicar que pesaban demasiado para llevarlos toda la noche-. Además, Kim recogió su cabello en una larga trenza.

La ausencia de Kanye West

Según ha publicado el portal estadounidense ‘E! News’, cada uno está haciendo su vida y están pasando mucho tiempo de forma separada. «Ella no se preocupa demasiado por ello. Ella le deja irse y ser quien es», señalaba una fuente cercana al matrimonio. «Todavía son una familia y se unen por los niños… Han pasado la Nochebuena con la familia en una reunión discreta. No será como en años pasados, pero harán algo como familia y estarán todos juntos», añadía.