Desde hacía unas semanas, muchos medios internacionales hablaban sobre un cambio en el rostro de Khloé Kardashian. Sin embargo, teniendo en cuenta la pasión que siente esta familia por la medicina estética y que cada semana estrenan un retoque nuevo alguna de sus miembros, no ha hecho mucho ruido. Sin embargo, ahora se comprende el interés por las nuevas facciones de la pequeña de las hermanas Kardashian y es que ahora ha confesado que la tirita que ha lucido en su mejilla derecha no era una mera cuestión de estilo, sino que responde a una intervención quirúrgica de urgencia a la que ha sido sometida al encontrarse un tumor en pleno rostro. El revuelo entre sus fans ha sido mayúsculo.

Khloé Kardashian ha sufrido la misma suerte que la hermana de Ciara Ferragni, Valentina, que se percató de que una pequeña protuberancia comenzaba a destacar en su rostro, para después comprobar a través de sus médicos de que se trataba de un tumor. Al principio pensó que se trataba de un simple grano, por lo que optó por esperar a que se marchase por sí solo y no trastear mucho con él para evitar las incómodas marcas o que se le infectase y el remedio fuese peor que la enfermedad, como suele decirse. Sin embargo, siete meses de cautelosa espera fueron suficientes para entender que lo que creía que era un grano no iba a desaparecer de forma natural, por lo que acudió a un hospital para que le practicasen una biopsia y así salir de dudas. El resultado no era el que esperaba: no era un grano, sino un tumor.

En un primer momento, Khloé Kardashian acudió al dermatólogo Tess Mauricio, quien fue quien le practicó la biopsia y determinó que se trataba de un tumor. La influencer no quería conformarse y consultó una segunda opinión, esta vez al doctor Daniel Behroozan, quien también llegó a la misma conclusión de que su bulto en la mejilla derecha era un raro tejido cancerígeno muy extraño en una persona tan joven: “Unos pocos días después me dijeron que el tumor debía extirparse de mi rostro inmediatamente”, reconocía la empresaria en sus redes sociales, ante la curiosidad de sus seguidores por el motivo de su tirita en el rostro, justo donde antes se veía un pequeño bulto sobresalir.

La cirugía se la confió a un tercer doctor, Grafh Fischer, amigo de la familia y con una reputada fama entre las grandes fortunas de Beverly Hills: “Sabía que tendría un increíble cuidado con mi cara”. Y así fue, porque la operación fue un éxito, tal y como ha querido detallar la propia Khloé Kardashian a través de numerosas imágenes con las que iba narrando el proceso en el quirófano: “Estoy muy contenta de compartir que el doctor Fischer fue capaz de retirar todo -los márgenes también parecen limpios- y ahora empezaremos el proceso de curación”.

Ahora, Khloé Kardashian lidia con el apósito que lleva en su rostro para proteger la herida tras la cirugía: “He estado lidiando con mis vendas durante semanas y semanas y aún así ha estado petando el juego del maquillaje”, decía divertida a la hora de compartir su truco para disimular las consecuencias de su paso por quirófano de urgencia. Por el momento no ha mostrado la cicatriz, pero ha confirmado ya que no la ocultará y que sus seguidores serán testigo de cada paso que dé en su postoperatorio: “Probablemente veréis la cicatriz (y una rojez en mi mejilla del tumor que ha sido extirpado), pero hasta entonces, espero que disfrutéis de lo bien que consigue que se vean estas tiritas”, decía.