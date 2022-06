Justin Bieber ha compartido con todos sus seguidores el grave problema de salud por el que está atravesando y que le ha obligado a cancelar sus próximos conciertos. El cantante ha revelado que sufre el síndrome de Ramsay Hunt, un virus grave que le ha dejado paralizado el lado derecho de su rostro.

«Como veis, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la casa. La fosa nasal no se mueve. Tengo una parálisis completa en este lado de la cara«, explicaba Justin Bieber a través de un vídeo en su cuenta de Instagram en la que podíamos ver el lado derecho de su rostros completamente paralizado. Debido a esto, el artista también ha anunciado que deberá posponer algunas de las citas de su gira por Norteamérica.

«El virus ha atacado al nervio en mi oreja, en mis nervios faciales y ha causado parálisis en mi cara. Cada vez es más difícil comer, algo que está siendo extremadamente frustrante.», explicó. El síndrome de Ramsay Hunt es una rara afección que está causada por un vitus que infecta a un nervio cercano al oído. Esto provoca la parálisis de una parte del rostro e irritación. Esto está causado por el mismo virus que el de la varicela. Los síntomas suelen ser temporales en la mayoría de los casos, pero vuelven volverse permanentes.

«Esto es bastante serio, como pueden ver. Ojalá no fuera así, pero, obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo. Espero que lo entiendan. Usaré este tiempo para descansar y relajarme y volver al cien por ciento para poder hacer aquello para lo que nací», expresó y desvelaba que había estado haciendo ejercicios faciales para poder volver a la normalidad. Esta semana tenía dos citas en Washington y Toronto, además de varios conciertos planeados en Nueva York y Los Ángeles. «Todo va a estar bien. Tengo esperanza y confío en Dios, confío en que todo pasa por algo y no estoy seguro de qué es en este momento», recalcó.

Como era de esperar, poco tiempo después de compartir el vídeo, todos los seguidores de Justin Bieber quisieron mandarle cariñosos mensajes en los que le deseaban una pronta recuperación. «Completamente comprensible, esperamos que te recuperes pronto», «Estás en todas mis oraciones», «Mejórate, te queremos de vuelta en los escenarios», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

EL problema de salud al que se enfrentó Hailey Baldwin

El pasado mes de abril, con tan solo 25 años, Hailey Baldwin sufría un ictus por el que tuvo que pasar por quirófano después de que las pruebas médicas revelaran que el accidente cerebrovascular procedía de un orificio que tenía en el corazón: un agujero oval permeable. Este agujero que, según Hailey Baldwin, se suele cerrar tras el nacimiento, en su caso no lo hizo y esto fue lo que lo provocó. «Descubrieron que tenía un grado cinco, que es el grado más alto que puedes tener. El mío era bastante grande. Lo que sucede normalmente es que el corazón filtra el coágulo de sangre a los pulmones y los pulmones lo absorben porque son muy grandes y pueden manejarlo». No obstante, en su caso el coágulo «se escapó por el agujero de mi corazón», ‘viajando’ hasta su cerebro hasta provocar un miniuctus.