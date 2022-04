Si suele decirse que segundas partes nunca fueron buenas, Jennifer López y Ben Affleck se han propuesto demostrar que esto no siempre se cumple y que el amor puede triunfar en segundas oportunidades. Así lo han hecho al retomar el romance que dejaron a un lado en 2004 tras dos años de relación que a punto estuvo de terminar en boda, pero la ruptura llegó antes del ‘sí, quiero’, dejando a la cantante sin planes de vestir de blanco, pero con el anillo de pedida en su mano. Ahora, Jennifer López retoma sus planes de matrimonio con el actor y lo hace estrenando una nueva e impresionante alianza de la que ha presumido en sus redes sociales y cosechando un sinfín de mensajes de admiración por el ‘pedrusco’ que ahora corona su mano izquierda y que anuncia sin lugar a dudas que su compromiso es serio y que esta vez sí caminará hasta el altar para jurarle amor eterno a Ben Affleck, 20 años después del primer e infructuoso intento.

Dos décadas han dado para mucho y Jennifer López y Ben Affleck siguieron su vida desde que en 2004 rompiesen su compromiso, casándose con otras personas, teniendo hijos y rompiendo con sus respectivas parejas hasta que ahora han vuelto a coincidir en el azaroso camino de la vida. Una unión que llega con renovados planes de boda y un anillo que ha quitado el hipo a propios y extraños, no solo por su majestuosidad y tamaño, sino también por su belleza. “Os dije que tenía algo muy especial que anunciaros y es que… ¡me he comprometido!”, anunciaba radiante de felicidad la cantante en su canal de noticias ‘On the JLO’, a la vez que mostraba orgullosa cómo fue la pedida y, sobre todo, cómo luce su mano ahora con una piedra impresionante.

“Fue totalmente inesperado. Mi amor, Ben Affleck, se arrodilló y me dijo cosas que nunca olvidaré. Me puso el anillo y me preguntó si quería casarme con él. Fue un momento perfecto”, narra Jennifer López feliz por ver un sueño cumplido al poder casarse con su pareja, además de por ser propietaria de una carísima alianza: “Y aquí está mi anillo, un diamante verde, es mi color favorito y, obviamente a partir de ahora siempre va a ser mi color de la suerte”, confesaba con gran emoción contenida: “Me siento muy afortunada. No es habitual que el amor verdadero tenga una segunda oportunidad. Somos muy afortunados”, dice la cantante, que cierra su mensaje con un “te quiero”, que pronto es respondido por un “yo también te quiero” por parte de Ben Affleck, encargado de grabar el vídeo que nos ha permitido ver no solo lo felices que son, sino especialmente, para los curiosos, cómo luce la alianza de pedida.

Jennifer López ya presume de alianza en su dedo anular de la mano izquierda. Según el experto en piedras preciosas Grant Mobley, consultado por la revista ‘People’: “La singularidad de un diamante verde natural no se puede subestimar. En términos generales, el verde es el segundo color natural más raro para un diamante, después del rojo. Solo sale una pequeña partida de diamantes verdes al mercado cada año y casi nunca tienen un color tan vivo ni el tamaño de éste”, asegura desde el Natural Diamond Council en el que trabaja y donde se estima que el anillo de compromiso, además de peculiar y hermoso, es único y cifrado en millonario, aunque no se ha desvelado el precio de mercado que tiene actualmente.

Te interesará saber...