Un mes después de casarse por sorpresa en Las Vegas, Jennifer Lopez y Ben Affleck se han dado el «sí, quiero» en una espectacular ceremonia celebrada este sábado, 20 de agosto, en Georgia y rodeados por los suyos. Después de 20 años, la cantante y el actor han tenido una boda de cuento de hadas que difícilmente podrán borrar de sus retinas. A pesar de que han querido preservar al máximo el momento, algunos medios británicos y norteamericanos han publicado las primeras imágenes de la pareja ya como marido y mujer.

Jennifer Lopez and Ben Affleck tie the knot in a breathtaking ceremony https://t.co/L6PTGbiMxq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 21, 2022

A pesar de que un día antes sufrieron un fuerte contratiempo debido al accidente que tuvo la madre del actor y por el que tuvieron que ir al hospital, todo siguió adelante. Ben Affleck y Jennifer López se dieron el «sí, quiero» en una impresionante ceremonia celebrada en la finca que tiene el actor en Hampton Island, Georgia, y que tiene en venta por cerca de nueve millones de dólares. Tal y como se aprecia en las imágenes tomadas desde arriba, podemos ver a la cantante y al actor fundiéndose en un romántico beso, abrazándose en el exterior de la mansión.

De la misma forma, también podemos ver el secreto mejor guardado. Jennifer Lopez lució un impresionante vestido blanco de alta costura de Ralph Lauren con volantes en la parte inferior, una larga cola y un velo. Por su parte, Ben Affleck optó por un esmoquin blanco con pajarita y pantalones negros. Ambos caminaros por un altar blanco que estaba perfectamente preparado para la ocasión. La pareja se ha dado el «sí, quiero» 20 años después de que cancelaran su primer compromiso. Una ocasión especial en la que han querido que todo saliera a la perfección y por ello quisieron contar con un espectáculo de fuegos artificiales que se pudo vislumbrar desde el lago que hay en la propiedad.

A juzgar por las imágenes que podemos ver, había etiqueta para la boda y se puede apreciar a todos los invitados vestidos de blanco. Además, las flores que engalanaban todas las estancias también fueron blancas. Entre los asistentes, se encontraban varios rostros conocidos. Junto al actor estaban sus tres hijos, fruto de su matrimonio con Jennifer Garner, Violet (16), Seraphina (13) y Sam (11). Por la parte de la novia, sus gemelos fruto de su matrimonio con Marc Anthony, Emme y Max (14) la acompañaron hasta el altar.

Entre los rostros conocidos asistentes a la boda estuvieron Matt Damon y su mujer, Luciana Barroso, quienes llegaron a la zona a través de un jet privado que aterrizó en un aeródromo cercano a la finca. Kevin Smith con su esposa, Jennifer Schwalbach Smith, y el actor Jason Mewes. Los medios británicos apuntan que también habrían estado George Cloony, Jane Fonda, Renee Zellweger y Jimmy Kimmel. Cabe destacar que también hubo varias ausencias notables: la de la exmujer y el hermano del actor. Garner no pudo asistir al enlace por unos compromisos profesionales (está en medio de un rodaje en Texas) y Casey Affleck declinó la invitación por unas «obligaciones parentales» en Los Ángeles.

Mucha música

Horas antes del gran momento, los preparativos no cesaron, no pararon de llegar camiones en los que se encontraba todo lo que necesitaban para el gran momento. No faltó la música en directo y la ceremonia contó con un piano de cola blanco. El actor instaló dos grandes carpas en la zona exterior de la finca. En una de ellas se instalaron asientos para que los invitados pudieran seguir la ceremonia sentados. La fiesta comenzó el viernes con una cena de ensayo, este sábado será la ceremonia y el domingo tendrá lugar una parrillada y un picnic. Unos festejos que supondrán el broche de oro perfecto para la pareja.