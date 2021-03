Britney Spears trataba de felicitar a su novio con un vídeo viral. Lo ha conseguido, pero no por su gracieta, sino por lo impresionante de su ducha en la que cabe un equipo de fútbol completo. Vea los vídeos

Britney Spears quería centrar la atención en lo que hacía y no dónde lo hacía, pero es que su último vídeo publicado en las redes sociales han acaparado todas las miradas y son muchos los fans de la cantante los que aún siguen hablando del tema en bucle. Ella quería hacer una gracieta a modo de felicitación para su novio, restregando su cara en la mampara de la ducha, pero lo que realmente el mundo ha visto no ha sido su ocurrencia, sino su baño en sí. La artista aparece en una impresionante ducha, sentada en uno de los bancos que hay en su interior. Sí, bancos. Y es que la ducha de Britney Spears es tan grande que incluso parece un vestuario de un equipo de fútbol, por el tamaño, si no fuese porque el lujo y la ostentación es evidente en cada rincón.

Vídeo: Instagram

La gracia que Britney Spears ha hecho en su perfil de Instagram también la ha hecho su nuevo novio, Sam Asghari. En realidad, el vídeo de la artista tenía como finalidad felicitarle por su cumpleaños con su éxito ‘Toxic’ sonando a modo de banda sonora. Una broma que la pareja quería instaurar como nuevo reto viral y que ya muchas personas han copiado. Eso sí, de lo que todos hablan es de la impresionante ducha de Britney Spears, más grande que algunos salones de una casa media. Vea el vídeo para comprobar que si quiere, la cantante puede ducharse con varias personas a la vez sin necesidad de rozarse lo más mínimo.

Vídeo: Instagram