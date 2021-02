Hande Erçel, la protagonista de numerosas series turcas como ‘Love is in the air’ ha sido elegida como la más guapa, incluso por encima de estrellas de Hollywood. Can Yaman está en el puesto 89 de la lista de los hombres. ¿Os parece justo?

‘Love is in the air’ es la serie turca que está en boca de todos desde que se estrenase en Telecinco y acaparase todas las miradas. Pero quizá el éxito de la serie no resida solo en su historia de amor, sino también en la belleza de sus protagonistas. Pero sin desdeñar el atractivo del protagonista masculino, Kerem Bürsin, es ella quien acapara todos los piropos y es que la actriz Hande Erçel acaba de ser elegida como la mujer más bella del mundo en 2020. Su nombre encabeza un listado de 100 mujeres espectaculares de todo el planeta, dejando por el camino a modelos, actrices y mujeres de renombre en el mundo del espectáculo, que no pueden hacer nada ante los atributos de la intérprete turca de moda.

Esta exclusiva distinción que coloca a Hande Erçel como la mujer más bella del mundo en 2020 ha sido ofrecida por Top Beauty World, que año tras año realiza un listado de las mujeres y los hombres más atractivos. Los encargados de elegir quién entra y quién sale del ranking cada año son tres prestigiosos cirujanos plásticos de un centro estético de Los Ángeles al que acuden muchas celebrities. Componen el listado al ver cómo sus clientas tratan de parecerse a personajes famosos y comprobar que la estrella este año ha sido Hande Erçel, a la que todas quieren emular, a la que todas envidian. También porque la actriz turca no necesitaría contar con sus prestigiosas manos para mejorar y es que ya roza la perfección, tanto que ha superado a otros iconos de la sensualidad como son Taylor Swift o Emma Watson, por citar algún ejemplo de la lista, plagada esta vez de actrices de seriales turcos.

Quizá en la lista haya un error y es que en la versión de los 100 hombres más guapos del mundo también hay muchos actores de series turcas, pero a Can Yaman le han situado en el puesto número 89, para sorpresa de la mayoría. Seguro que se debe a un mero error informático y es que en España, como en todo el mundo, su atractivo no tiene comparación, al menos entre los actores turcos. Parece que el caso de Hande Erçel si es claro y es que ya fue reina de la belleza como Miss Turquía en 2012. Su físico solo es el atractivo que llama la atención y que ayuda a que su talento como actriz llegue más lejos. Por suerte ya no se fomenta la belleza vacía, pues guapos y guapas hay millones, pero personas que además de belleza exportan talento, no tantas.