Máxima preocupación por Travis Barker, marido de Kourtney Kardashian, quien ha sido ingresado en el hospital por fuertes dolores y serias complicaciones que han derivado a una grave afección. El batería de la banda de rock Blink-182 ha tenido que acudir de urgencias a un hospital al comenzar a notar molestias y encontrarse mal. Lo hizo en el hospital de West Hills de Los Ángeles, pero tras realizarle las pruebas pertinentes y comprobar su gravedad, ha tenido que ser trasladado en ambulancia a otro centro médico, concretamente al Cedars-Sinai de la misma ciudad, donde actualmente continúa bajo control profesional.

Se le han realizado numerosas pruebas médicas diagnósticas a Travis Barker para delimitar qué le sucedía y por qué presentaba un cuadro clínico tan grave. Finalmente se ha confirmado a través del portal sensacionalista ‘TMZ’, que el reciente esposo de Kourtney Kardashian presenta una “pancreatitis causada por una reciente colonoscopia”, lo cual reviste cierta gravedad. De ahí la preocupación no solo de sus seguidores al no tener suficiente información al respecto para calmar sus nervios, sino también de su propia familia y amigos, pero especialmente por parte de su mujer, que no se ha separado de él en ningún momento durante estas horas críticas en las que su salud se ha visto comprometida.

El portal estadounidense ‘TMZ’ ha publicado unas imágenes en las que se puede ver a Travis Barker accediendo al hospital en ambulancia, bajando de la misma tumbado en una camilla. A su lado ha estado en todo momento Kourtney Kardashian, que trató de no llamar la atención de miradas ajenas protegiendo su imagen con un chándal negro y escondiéndose bajo la capucha de la sudadera. Ha sido en vano, pues la preocupación por el músico ha hecho que las imágenes hayan dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Sobre todo, después de que el propio Travis Barker acrecentara la preocupación de todos con un escueto mensaje en sus perfiles públicos: “Dios, sálvame”. Un mensaje algo dramático que no parece ser una broma, pues la hija del artista, Alabama, también ha mostrado su preocupación en sus redes sociales con otro mensaje en el que no se ha andado con rodeos: “Por favor, rezad por él”. Estos dos mensajes han hecho que la preocupación se viralice. También el hecho de que nadie del clan Kardashian hayan querido dar detalles sobre su estado o se haya pronunciado al respecto en sus redes, donde son especialmente activas. El silencio es tomado como síntoma de la preocupación reinante. Habrá que esperar para tener más detalles sobre su estado de salud, mientras sus fans rezan por su pronta mejoría.