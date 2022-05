De momento ninguno de los novios ha borrado las imágenes de su pasado en común en sus respectivas redes sociales. No han contado si siguen con su boda adelante, pero el escándalo está más que servido y es que el futbolista Andy Carroll del West Bromwich Albion ha sido pillado con dos mujeres en su habitación de hotel y ninguna de ellas es su futura esposa. Justo en la despedida que le han organizado sus amigos en Dubai, el deportista ha sido fotografiado junto a dos chicas mientras él dormía, fotos que no ha podido evitar que trasciendan a los medios de comunicación. En ella aparecen él, Taylor Jane Wilkey de 27 años y la instructora de fitness Phoebe Robb (26), siendo una de ellas la que ha compartido algunas imágenes en una conocida red social.

Aunque no se han cancelado las nupcias, sí se ha revelado que la novia de Andy Carroll y madre de dos de sus hijos está muy cabreada. Todos los implicados mantienen que no sucedió nada en la habitación del hotel, pero a ella hay ciertas piezas que no terminan de encajarle. «Es la única manera de que pueda seguir adelante por muy mal que esté. Billi creyó a Andy y lo apoyó, pero ahora no sabe qué pensar. Ella quiere respuestas y parece que sólo están dando vueltas en círculos. Billi está muy enfadada y el hecho de que haya borrado a Andy de su perfil de WhatsApp dice a los que la conocen todo lo que necesitan saber», ha dicho a The Sun un amigo de la pareja.

Andy y Billi llevan ocho años juntos y, aunque tanto el novio como las dos chicas que estaban en el hotel niegan que haya existido una deslealtad, lo cierto es que la boda ahora para muchos está en el aire. «Fue una fiesta posterior. Todos regresamos a su hotel. Estábamos Andy, yo y mi amiga. No me acosté con él, no fue así, éramos tres en la habitación. Fue un día y una noche completos de bebida, habíamos estado en Cove Beach desde las 12, fue un día con mucho alcohol. Todos estábamos borrachos», ha contado una de ellas. En las fotos aparecen en la misma cama y una de ella incluso se fotografió en el espejo del baño con el albornoz que llevaba grabado el nombre de Andy Carroll, pero todos mantienen la misma versión. Bebieron y lo pasaron bien, sin embargo, no hubo ningún tipo de relación entre ellos.

Todos los presentes hablan de alcohol y mantienen que la fiesta y la broma fue lo único que les unió. Nada más. «Regresamos a la suite del hotel de Andy y tocamos algo de música y él se metió en la cama y se desmayó. Estuve allí con mi amiga hasta la madrugada y tomé la foto como una broma. Mis compañeros en casa me estaban molestando por la verdad, así que tomé esa foto para reírme y se la envié. No pasó nada sexual. Fue solo un poco de broma», ha dicho, una chanza que se ha ido de las manos y que puede truncar la vida en común de Billy y Andy.