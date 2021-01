Naya Rivera habría cumplido 34 años y Ryan Dorsey, su exmarido y padre de su hijo, ha querido rendirle un sentido homenaje antes de visitar su tumba, donde ha sido visto roto de dolor charlando con la actriz

El pasado mes de julio, la maldición de la serie ‘Glee’ se cobró su tercera víctima mortal y es que una de sus protagonistas, Naya Rivera, perdía la vida al tratar de salvar a su hijo de morir ahogado en un conocido lago de California. Este gesto heroico hizo que la intérprete perdiese la vida, pero seguro que lo hizo conforme al poner a salvo a su hijo Josey. Esta pérdida sumió en la tristeza no solo a sus compañeros y amigos de la exitosa serie americana, sino también a su exmarido, padre de su hijo, el también actor Ryan Dorsey, que ha querido recordar a la actriz el día que hubiese cumplido los 34 años. Lo ha hecho no solo en las redes sociales, con la publicación de una tierna dedicatoria que ha acariciado el corazón al mundo, sino también visitando su tumba, rompiéndose delante de la lápida al hablar con su ex, allá donde esté.

El actor no se ha olvidado del cumpleaños de su exmujer, con la que estuvo casado durante cuatro años hasta que en el 2018 decidieron separarse. Ryan Dorsey quiso llevar a la tumba de su ex un ramo de flores, el cual depositó ante su lápida tras dedicarle unas sinceras palabras que terminaron por romperle. Pero antes de su visita, quiso dejar un sincero mensaje en su perfil de Instagram, en el que homenajea a Naya Rivera: “Es tan surrealista como real que te has ido. Si es que eso tiene sentido, aunque nada de esto tiene sentido. 34 años. Casi puedo oírte decir ‘Ah, ya soy supervieja’. Ja. Descansa en paz, señora mayor”, escribía el actor, roto de dolor por perder al amor de su vida, con la que no logró mantener la buena relación, pero a la que siempre estará unida, por el nacimiento de su hijo, por el que luchará siempre. Tanto, que incluso ha llegado a demandar al Condado de Ventura al considerar que el accidente en el que murió Naya Rivera podría haberse evitado por parte de las autoridades.