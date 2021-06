La actriz Margot Robbie ha querido vender otra de sus mansión, después de que el año pasado se deshiciese de otra. Vemos cada rincón de su casa de 2,83 millones de euros, foto a foto

Margot Robbie está recuperando la normalidad, no solo por poder pisar de nuevo las alfombras rojas en las que siempre se convierte en una de las mejor vestidas, sino también porque puede poner sus propiedades a la venta y así ajustarse a sus nuevas necesidades. La actriz está dispuesta a dejar a un lado algunas de sus viviendas, sacándolas al mercado, para así enfocar su vida y disfrutar de lo que realmente necesita, sin excesos que le hagan perder la perspectiva. A finales del pasado año 2020 lo hizo con la venta de su casa de Hollywood Hills y ahora hace lo propio con otra de sus mansiones, concretamente la que posee en Hancock Park, uno de los barrios más elitistas de Los Ángeles, donde había establecido su vida con su marido, Tom Ackerley, desde 2017.

La actriz Margot Robbie ha confiado la venta de su mansión de Los Ángeles a la inmobiliaria especializada en casas de lujo Engel & Völkers. Esta destaca la imponencia de las viviendas de los años 20 de esta privilegiada zona, por lo que no sorprende que la casa de la afamada actriz que compartió cartel con Leonardo DiCaprio en ‘El lobo de Wall Street’ salga a la venta por 2,83 millones de euros. Una casa de 306 metros cuadrados distribuida en dos alturas que acogen cuatro amplios dormitorios, seis cuartos de baño, un luminoso comedor, una cocina completamente equipada y, además, una bodega y hasta una habitación de uso y disfrute exclusivo para sus mascotas que tiene incluso una puerta propia desde el exterior.

La cocina es uno de sus mayores atractivos y es que es amplia y luminosa, gracias a no contar límites estructurales, al estar completamente diáfana. Está planteada a modo de isla, lo que permite que este espacio vital de cualquier hogar no solo sea utilizado para cocinar, sino también como sala de estar y para recibir las visitas. Y eso que justo al lado se encuentra el confortable salón cuyos encantos también radican en su luminosidad, al tener amplios ventanales que ofrecen una panorámica del exterior ajardinado. Un jardín en el que, por supuesto, no podría faltar una impresionante piscina en la que sofocar el justiciero calor de Los Ángeles.

También las habitaciones de la casa que Margot Robbie trata de vender ahora por 2,83 millones de euros están decoradas con mimo y acierto. Destacan las tonalidades blancas sobre el suelo de madera, lo que le confiere un toque de elegancia, con aires retro, pero sin renunciar a lo acogedora que debe resultar una casa, especialmente después de duras jornadas de rodaje. Pero no solo para ella, también para su esposo, que incluso ha logrado que su mujer le haga espacio en el vestidor de ensueño, que ambos comparten.