Neymar es uno de los futbolistas mejor pagados del mundo y por ello no es de extrañar que le veamos rodeado de lujo y ostentación, entre coches de alta gama, jets privados y mansiones prohibitivas para cualquier bolsillo. Casas, no obstante, que pese a su alto valor de mercado el delantero brasileño parece coleccionar como si de cromos se tratase. Al menos eso es lo que podría pensarse tras atender a que ha adquirido una nueva mansión, todo un objeto de deseo, en su Brasil natal y por la que ha pagado 3 millones de euros. Una compra que se acaba de cerrar ahora que el futbolista se encuentra de vacaciones en su tierra, aunque no sabemos si se trata de una decisión meditada a modo de inversión de futuro o, por el contrario, una compra navideña más con la que animar estas fiestas señaladas.

Vídeo: Bruno Sharkimovies

Sea como fuere, Neymar ahora es propietario de una mansión idílica que se encuentra levantada en Sao Paulo, concretamente en uno de los barrios más elitistas y exclusivos de Alphaville, Brasil. Los encantos de la vivienda son perceptibles a simple vista, pero detallamos algunos que han trascendido gracias a un vídeo publicado por la propia agencia inmobiliaria que se esconde tras la transacción con Neymar. Está situada sobre una colina con vistas a la bahía de Sao Paulo y rodeado de montañas y naturaleza. Aúna a simple vista el mar y la montaña, lo que otorga al espacio de una magia única. Pero los 3 millones de euros que ha pagado el jugador del Paris Saint-Germain por ella no se explican solo por sus vistas.

La nueva casa de Neymar está levantada sobre un terreno que cuenta con 1.500 metros cuadrados. Perfecto para esas multitudinarias fiestas en las que el jugador gusta liberar tensiones y disfrutar de sus amigos, aunque suelan venir acompañadas de polémica. La casa en sí está dominada por grandes cristaleras que ofrecen iluminación natural a su interior y toques metálicos que ayudan a que el edificio tenga un aire minimalista en plena naturaleza. El garaje tiene capacidad para acoger 20 vehículos que, en su caso, son cochazos. También piscina climatizada para aprovecharla durante todo el año, con bar incluido por si recibe visitas y tienen que saciar su sed.

Dentro, el mismo lujo. Seis habitaciones a modo de suites con sus propios cuartos de baño, una cocina completamente amueblada con todo lujo de detalles y salones espaciosos con aires retro que hacen las maravillas de los más exigentes en estas tareas, como le sucede al propio Neymar. Por si esto fuese poco para lanzarse a compararla, también ha tenido en cuenta que la casa cuenta con su propio gimnasio, una sala de juegos totalmente equipada, biblioteca, cancha de squash, una amplia bodega e incluso un cine. Los rumores incluso afirman que se ha construido una discoteca subterránea en la que hacer fiestas sin ser pillado como en anteriores ocasiones. Eso sí, no está confirmado este punto.

Vea el vídeo de arriba para conocer todos los encantos de la nueva casa de Neymar.