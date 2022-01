Trágica noticia que llega desde Estados Unidos. El actor Bob Saget, popularmente conocido por su papel en la serie de televisión ‘Padres forzosos’, ha sido encontrado sin vida en la habitación de un hotel de Orlando, Florida, a los 65 años de edad. Ha sido la propia familia del intérprete la que ha dado a conocer el dramático desenlace, después de que los servicios de emergencia acudieran al hotel en la tarde del pasado domingo alertados por una llamada. Al presentarse en la habitación de Bob Saget en el hotel Ritz-Carlton de Orlando, tan solo pudieron certificar su fallecimiento y determinar una primera causa posible a su deceso.

Aunque aún no han querido aventurarse a decir qué ha podido suceder y se reservan a que sea el forense quien arroje más luz al respecto. Lo que sí han querido dejar claro desde la Oficina del Sheriff del Condado de Orange es que el cadáver del actor no presentaba signos de violencia alguno y que en su habitación no hay rastros de consumo de drogas, lo que ya ha dado paso a que surjan en las redes sociales especulaciones sobre lo sucedido, comenzándose ya a hablar de un posible suicidio, aunque esto tan solo pulula a modo de rumor y no ha recibido confirmación por parte de la familia ni de las autoridades que investigan su muerte.

“Estamos devastados al confirmar que nuestro querido Bob Saget ha fallecido hoy”, decía la familia del intérprete a través de un comunicado remitido a los medios en el que querían subrayar que “lo era todo para nosotros y queremos que sepan lo mucho que amaba a sus fans, actuando en directo y reuniendo a gente de todos los ámbitos de la vida con risas”. John Stamos, actor que compartía escena con Bob Saget en ‘Padres forzosos’, se ha mostrado “roto” tras conocer la noticia y reconocía estar “en completo y total shock. Nunca jamás tendré otro amigo como él. Te quiero mucho Bobby”. También ha querido recordarle públicamente Jason Alexander, protagonista de la serie ‘Seinfeld’, que asegura que el actor era “amable y querido y se preocupaba por la gente profundamente. Era la definición de un buen huevo”.

Nada hacía prever este fatal desenlace para Bob Saget y menos después del éxito cosechado con su última actuación. El actor había regresado a los escenarios con una nueva gira con su espectáculo cómico. Este mismo sábado estuvo divirtiendo al público de Jacksonville, Florida, y descansaba en el citado hotel donde un día después fue encontrado sin vida. Antes había posteado en sus redes sociales sobre lo grata que había sido su experiencia en su última obra, recalcando que el “público era realmente agradable” y que gracias a él se sintió como en sus primeros pasos en la profesión que le dio fama mundial tras aceptar el papel en ‘Padres forzosos’. “He vuelto a la comedia como cuando tenía 26 años. Supongo que estoy encontrando mi nueva voz y amando cada momento”, decía en su último post en Instagram.

Bob Saget rozó el cielo con las yemas de los dedos cuando interpretó en la pequeña pantalla al padre viudo Danny Tanner en ‘Padres forzosos’. La serie comenzó en 1987 y terminó su emisión en 1995 y de ahí salieron también como estrellas las hermanas Olsen, que interpretaban a una de sus hijas. Después, numerosos trabajos en televisión demostraron la buena fama del actor, aunque él siempre quiso atesorar una vertiente cómica con monólogos que le alejaban de su público familiar, al incluir en sus textos contenido más dirigido a los adultos y no tanto a los pequeños de la casa.