Dua Lipa se ha convertido en tan solo dos años en una de las artistas mejor valoradas del mundo, colándose en todas las listas de los más escuchados, lo más vendidos y los más influyentes de la música internacional. Tanto ruido ha hecho, que la cantante ha llegado a oídos de L. Russel Brown y Sandy Linzer, dos compositores que aseguran haber sido plagiados por la cantante británica en su éxito ‘Levitating’, el cual se convirtió en un himno a nivel mundial y que ha sonado hasta la saciedad en la radio, pistas de bailes y plataformas digitales. Tanto se ha escuchado que Dua Lipa se enfrenta ahora a tres demandas que ponen en duda la autoría y la originalidad de sus canciones, incluida una por un tema cantado por Miguel Bosé.

Los citados compositores han puesto en jaque la carrera de Dua Lipa y la originalidad de sus canciones al denunciar que su ‘Levitating’ es prácticamente idéntico a su canción de 1979 ‘Wiggle and giggle all night’, tema que después versionó Miguel Bosé un año más tarde en su mítico ‘Don Diablo’. Tal y como ha publicado ahora la revista ‘Billboard’, estos compositores han emprendido acciones legales contra la cantante por un supuesto delito de plagio y la demanda ya ha sido admitida a trámite en el Tribunal Federal de Manhattan. Una demanda en la que se recoge la queja formal de que su canción ha sido “duplicada”, refiriéndose a su melodía, en la canción ‘Levitating’ de Dua Lipa.

Como suele decirse cuando una persona es arrestada, se le informa al leerle los derechos que tiene opción a guardar silencio, pues todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Dua Lipa no ha sido detenida, no se le han leído sus derechos, pero sí que se han utilizado sus propias palabras en su contra y en la demanda que L. Russel Brown y Sandy Linzer han interpuesto contra ella han rescatado sus declaraciones sobre sus fuentes de inspiración para componer su álbum ‘Future Nostalgia’, publicado en 2020. La cantante ya reconocía en una entrevista para promocionar su nuevo trabajo, que “se había inspirado en épocas pasadas” para poder ofrecer a su música un aire “retro”. Ahora, Dua Lipa debe explicar sus influencias y de dónde sacó la inspiración para la melodía de su canción y no vale decir que es gracias a las musas.

Esta pareja de compositores que le ha declarado la guerra judicial a Dua Lipa aseguran que el plagio, según ellos, queda reflejado sin lugar a dudas en los primeros acordes con los que comienza ‘Levitating’ con “una melodía característica” y que se repite en numerosas ocasiones a lo largo del tema. Es más, según estos expertos en música, en el plagio de su propia canción de 1979 reside el éxito cosechado por la cantante en Tik Tok y su triunfo entre los más jóvenes con una melodía pegadiza que los compositores creen un plagio de su canción.

Pero no culpan solo a Dua Lipa por este presunto delito, sino también señalan a la discográfica Warner Music y al rapero DaBaby, que participó en la primera versión del tema, pero después de hacer unas declaraciones homófobas terminó fuera del proyecto ante la negativa de Dua Lipa a unirse profesionalmente a una persona con estas ideas retrógradas e intransigentes. Se grabó una segunda versión sin el rapero como colaborador, pero deberá acudir a juicio para tratar de ayudar al juez a dilucidar si hay plagio o tan solo es una coincidencia fortuita de melodías.

Dua Lipa ya ha sido acusada de plagio antes

No es la primera vez que Dua Lipa se enfrenta a amargas acusaciones de plagio y es que hace tan solo una semana antes le llegaba otra demanda por idéntica situación. En esta ocasión ha sido Artikal Sound System, un grupo de reggae de Florida, quien ha puesto en duda la originalidad y autoría de la canción ‘Levitating’, porque les recordaba a la que ellos sacaron antes bajo el nombre ‘Live Your Life’ en 2017.

Lo cierto es que escuchando ambas canciones la sospecha está más que justificada. Por ahora, Dua Lipa no ha querido pronunciarse al respecto y ha dejado que sean sus abogados los que traten de frenar esta avalancha de escándalos que amenazan con frenar su carrera musical, aunque sus fans siguen fieles a ella y defienden su inocencia, mientras siguen escuchando sus temas sin importarles que detrás de su melodía exista un posible plagio.

