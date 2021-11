El pasado fin de semana Los Ángeles se convirtieron en el centro de todas las miradas y no solo por la talla de las estrellas de Hollywood y grandes fortunas que desfilaron por la alfombra roja de la LACMA Art+Film Gala, ceremonia celebrada en el prestigioso Museo de Arte del condado de Los Ángeles. En este acto se dieron cita grandes nombres del mundo de la interpretación, así como personas de gran influencia en el sector cinematográfico, como también puede ser el caso de Jeff Bezos, dueño de Amazon, que acudió a la velada acompañado de su esposa, Lauren Sánchez. Una presencia de la que dio buena cuenta el actor Leonardo DiCaprio, a quien se le acusa de haber flirteado con la mujer del magnate en sus propias narices y todo a consecuencia de un vídeo captado durante la llegada de los invitados a la gala y que se ha convertido en todo un fenómeno viral.

A su llegada al importante evento, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa se encontraron con Leonardo DiCaprio. Ella parecía muy emocionada por conocer en persona a uno de los actores de Hollywood más aclamados de los últimos años, uno de los solteros de oro de la Meca del cine y cuya fama de conquistador es de sobra conocida. Eso sí, Lauren Sánchez no encaja muy bien en el perfil que busca el intérprete, dado que mucho ha dado que hablar ya que sus exnovias son todas clones de sí mismas, al ser casi siempre modelos de cuerpos impresionantes y rubias cabelleras. La mujer de Jeff Bezos sí tiene un cuerpo de infarto con voluminosas curvas, pero también una característica melena negra azabache.

Leonardo Dicaprio meets Jeff Bezos & his new girlfriend at the Art Gala in LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT

— 2Cool2Blog (@2cooI2blog) November 7, 2021