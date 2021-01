Una guapísima joven de 29 años que trabaja como reportera deportiva ha conquistado el corazón del actor turco.

Can Yaman, el actor de telenovelas turco que ha enamorado a una legión de espectadores en la pequeña pantalla, está enamorado. El corazón del guapérrimo artista turco, conocido por su participación en ‘Pájaro Soñador’ podría hacer tilín por una bella joven. Se trata de Diletta Leotta, una conocida presentadora italiana de televisión.

Según publica en exclusiva la revista italiana ‘Chi’, el intérprete y la explosiva reportera, a los que califica como «dos símbolos sexuales televisivos», han sido fotografiados juntos «aprovechando la llegada de Can Yaman a Italia para rodar un anuncoo de televisión». La revista señala que la pareja pasó «cinco días de pasión en un hotel en el centro de Roma». Y han inmortalizados besándose y en actitud muy cariñosa en un restaurante de la ciudad.

Ahora que se ha desvelado la identidad del nuevo amor del turco, su legión de admiradoras se preguntan: ¿Y cómo es ella? ¿En qué lugar se enamoró de él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Un montón de incógnitas propias de alguien que levanta tantas pasiones y que suelen inquietar a sus fans. Y es que Yaman es uno de los artistas con más poderío de la televisión… y uno de los ‘macho man’ con más gancho del siempre acalorado universo de las novelas en décadas. Normal que la audiencia desee conocer a la mujer que lo ha conquistado.

Pues bien. Despejemos las interrogantes. Diletta Leotta tiene 29 años y es una especie de Sara Carbonero en en país con forma de bota. Porque esta guapísima joven trabaja retransmitiendo los partidos de fútbol de su país para una conocida cadena. Algo que en su momento también hizo la actual mujer de Iker Casillas.

Can Yaman, también conocido como el nuevo ‘Sandokán’, ha caído rendido a los encantos de Leotta, quien además de profesional de los medios es toda una ‘influencer’. En su cuenta de Instagram suma la nada desdeñable cifra de 7,3 millones de ‘followers’, lo que la convierte en una verdadera estrella de las redes sociales. Casi iguala en número de seguidores al turco, a quien siguen 7,8 millones de usuarios. Hasta la fecha, ninguno de los dos ha confirmado su idilio. Pero, al margen de las fotos pillados en plena cita romántica, lo cierto es que Diletta Leotta publicaba hace poco una foto en la que posaba sujetando un emorme y precioso ramo de flores. «Después de un día de trabajo, encontrar un ramo de flores en la habitación nos hace dormir con una sonrisa», decía. Muy probablemente el regalo en forma de bouquet floral venía de manos de Can Yaman, quien además de ‘cachas’ tiene fama de ser un romántico empedernido. Solteras del mundo: seguid buscando por otros lares. ¡A Can Yaman ya lo han cazado!