«Solía creer no era real el hecho de que pudieras recuperarte de un trastorno alimentario», ha confesado la cantante.

Demi Lovato se ha abierto en canal con sus seguidores y ha compartido varias imágenes en las que aparece presumiendo de sus estrías. Además, la que fuera chica Disney ha aprovechado la ocasión para hablar sin tapujos sobre su proceso de recuperación de la bulimia que padece.

La cantante ha publicado una retahíla de imágenes en las que aparece mostrando sus estrías (adornadas con purpurina dorada). «Sinceramente, solía creer no era real el hecho de que pudieras recuperarte de un trastorno alimentario. Que todo el mundo fingía o recaía en secreto a puerta cerrada. ‘Seguro que vomita aquí y allá’, ‘Probablemente nunca pueda aceptar su celulitis’, son solo algunas de las cosas que solía decirme a mí misma mientras crecía», comienza a explicar Demi Lovato en su cuenta de Instagram.

«Estoy muy agradecida de poder anunciar con honestidad que por primera vez mi dietista me ha mirado y me ha dicho: ‘Así es como se ve la recuperación del trastorno alimentario‘. En honor a mi gratitud por el momento en el que me encuentro ahora mismo me he hecho una pequeña sesión de foto mientras que estaba en cuarentena este verano para mostrar así mis estrías y no avergonzarme de ellas», proseguía mientras que insistía en el motivo de su publicación.

Tras esto, la que fuera protagonista de ‘Camp Rock’ ha explicado que después de que le dijera eso su dietista, comenzó a ponerse purpurina en sus estrías para tener así una manera de premiar a su cuerpo y todas las características que le definen. «Mis estrías no van a desaparecer por lo que podría ponerle un poco de brillo, ¿verdad? Dejadme también dejar claro que esto sirve como recordatorio para cualquiera que de verdad piense que esto no es posible. ¡Puedes hacerlo, cree en ti!», asevera. Para finalizar su reflexión, Demi Lovato insiste en que todos hemos pasado por un año difícil y esto significa que debemos ser amables con nosotros mismos porque «vale la pena el milagro de la recuperación».

La declaración de intenciones que hizo con su radical cambio de look

El pasado mes de noviembre, Demi Lovato dijo adiós a su larga melena y cortó por lo sano para comenzar así una nueva etapa de su vida después de cancelar su compromiso con Max Ehrich. La cantante sorprendía a todos sus seguidores con un corte a lo garrón, rapándose así la zona de la nuca. Además, optaba por lucir un tono rubio con raíces naturales. «He hecho algo», anunciaba la actriz al compartir la primera imagen en la que mostraba su nuevo look. Una nueva imagen que ha conquistado a todos sus seguidores y en especial a su estilista, quien ha dejado claro que este giro radical en la imagen de la cantante le va a permitir «convertirse en la dueña de su vida de una forma que nunca jamás imaginó«.

A finales de septiembre, se hacía público que tras cinco meses de noviazgo, Max Ehrich y Demi Lovato ponían fin a su relación. Una noticia que la propia exestrella Disney confirmaba hace unos días tras actuar en los ‘People’s Choice Awards’. «Actué en los Grammy y canté el Himno Nacional en la Super Bowl. Luego apareció el coronavirus y todo se apagó. Hice lo que todos los demás hicieron y me puse en modo cuarentena. Me comprometí. Vi siete temporadas de ‘Pretty Little Liars’, di por acabado mi compromiso, fui a buscar extraterrestres al desierto… prácticamente lo mismo que todos los demás», decía entre bromas tras recoger un premio. Sin embargo, a su exprometido no le hizo gracia que utilizara la triste noticia de su ruptura para hacer una broma. «No está bien, deja de hablar de mi», escribía el actor a través de sus redes sociales mostrando así su indignación por lo ocurrido.

La que fuera estrella de Disney Channel y el actor de ‘The Pregnancy Pact’ pusieron fin a su compromiso y han decidido tomar caminos separados para centrarse así en sus respectivas carreras, tal y como desvelaba la revista ‘People’. En concreto, un amigo cercano a la ya expareja aseguraba que había sido una dura y difícil decisión para la cantante que ha vuelto a pasar por el mal trago de cancelar su compromiso. “Ellos se respetan y se amarán siempre”, revelaban.