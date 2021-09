Demi Lovato explica por qué los OVNIs la vigilan y protegen de su peor enemiga

Demi Lovato ha vuelto a despertar un animado debate en las redes sociales con sus confesiones. En esta ocasión, el interés no se ha centrado en sus problemas de salud, ni sus adicciones o su ajetreada vida sentimental, sino en su firme creencia de que los extraterrestres existen. Pero no solo eso, la cantante también mantiene con asombrosa determinación de que estos seres que vienen de más allá de nuestro planeta están aquí para protegerla. ¿De qué? Pues de ella misma. Una confesión peculiar que ha sido muy comentada en sus redes sociales y que viene sustentada con una experiencia paranormal que dice haber vivido y la cual define como “hermosa” e “increíble”.

La cantante, de 29 años, asegura que ha experimentado en sus propias carnes un suceso paranormal cuando se encontraba en el desierto del parque nacional de Joshua Tree y se topó de lleno con un OVNI: “Salimos al desierto y vi un platillo azul que estaba a unos 15 metros de distancia, tal vez menos. Era como si flotara sobre el suelo. Bajó a los tres metros, como si me siguiera”, comenzaba a narrar Demi Lovato en el documental en el que se repasará su vida y que se estrenará este jueves 30 de septiembre. Este suceso le hizo comprender que no está sola y que cuenta con la protección superior: “Me pongo en marcha con mi mejor amigo, Matthew, y mi hermana Dallas para investigar lo inexplicable y lo no identificado”, dice la artista, que está dispuesta a “entrar en contacto con la verdad”, como si de Iker Jiménez se tratase, y que se apoya en distintos expertos que le ayudarán a identificar si existe realmente vida más allá de nuestro planeta y si, como ella misma cree, ya están entre nosotros.

“¿Y si los extraterrestres no están recorriendo años luz para visitarnos? ¿Y si ya están entre nosotros?”, se pregunta Demi Lovato en el primer avance de su docuserie, en la que explica por qué considera que los OVNIs la protegen: “Lo que hay ahí arriba vigilándome, si es que lo hay, está intentando protegerme de mi peor enemiga, que soy yo misma”, confiesa. Vea el vídeo para descubrir todos los secretos de este documental en el que la cantante muestra unos sucesos que, hasta ahora, había callado y que han marcado mucho su existencia y concepción del mundo.