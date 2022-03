El jefe del reguetón, Daddy Yankee, dice adiós al mundo de la música. Los fanáticos y seguidores del artista lamentan que hace tan solo unas horas el cantante haya anunciado su retirada, aunque esta semana verá la luz su último disco, ‘Legendaddy’, así como su última gira de conciertos, ‘La última vuelta’. Sin previo aviso y dejando a todos boquiabiertos, Daddy Yankee ha tomado la que es la decisión más difícil de su vida. «Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado«, ha dicho a sus 45 años.

Sobre una mesa de billar en su casa de Puerto Rico, Daddy se muestra agradecido porque gracias a su pasión y al apoyo del público ha podido cumplir un sueño, ser artista. «En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo«, comenta el líder de este género musical que tantas masas ha movido a lo largo y ancho del mundo. Siempre se ha esforzado por convertirse en un ejemplo, algo que agradece, pero que, sin querer, también pesa sobre su espalda. Tras más de tres décadas sobre los escenarios, el puertorriqueño baja el telón para siempre.

«Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada ‘Legendaddy’ (…) Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos», dice Daddy Yankee.

Y, aunque todas las despedidas son tristes, no ha querido desaprovechar la oportunidad para dirigirse a todos y cada una de las personas que no le han soltado de la mano en su carrera. «Me retiro con el mayor de los agradecimientos, mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el ‘underground’, desde la raíz, desde el principio del reguetón«, finaliza. Canciones como ‘Gasolina’, ‘Ella me levantó’ o ‘Despacito’ son solo algunos de los temas musicales que resuenan todavía como éxitos absolutos de Daddy.

Aunque se desconoce si habrá reflexionado tras la canción de J Balvin, lo cierto es que es su compañero de profesión publicó hace muy poco una canción en la que justo hablaba de cuánta fortuna había amasado, pero de lo infeliz que era por no poder disfrutar la vida junto a su familia.