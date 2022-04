La madurez se hace evidente cuando una persona es capaz de gestionar las emociones sin que estallen sin previo aviso y, más importante aún, sin hacer a personas ajenas de lo que uno sufre. Cristiano Ronaldo aún no ha aprendido esta lección de vida, por lo que le ha tocado conocerla por las malas, después del feo gesto que tuvo con un niño con autismo a quien le rompió el teléfono móvil, por el mero hecho de que estaba cabreado por su mal rendimiento en su último encuentro deportivo del pasado sábado 9 de abril.

Vídeo: Twitter

El jugador portugués vestía la camiseta del Manchester United en su encuentro contra el Everton, pero el partido se complicó y esto desató su ira, la cual fue canalizada de la peor forma posible, teniendo como víctima a un niño de 14 años que padece autismo. El joven estaba encantado de poder ver de cerca a su ídolo y le grababa ilusionado con su móvil cuando regresaba al vestuario. Al astro del balón luso parece que no le sentó bien, por lo que optó por darle un manotazo al niño, que perdió el teléfono móvil. La madre del menor ha puesto la voz en grito y ha denunciado públicamente las malas formas de Cristiano Ronaldo con el joven por el mero hecho de que su rendimiento en el terreno de juego no era el esperado. De hecho, ha calificado el acto como “una agresión” a su hijo y subraya que no solo perdió su móvil, sino que también le ha provocado un supuesto moretón en la mano.

Cristiano Ronaldo no vive ajeno al mundo, aunque lo parezca, y este revuelo ha llegado a sus oídos y se ha visto obligado a pedir disculpas públicas por lo que se ha considerado como “una agresión” a un menor con autismo. Lo ha hecho a través de sus redes sociales: “Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto”, se excusaba el jugador portugués por sus malas formas a la hora de rechazar a un fan que le consideraba un ídolo hasta que su gesto tiró por los suelos su móvil y también su imagen idealizada sobre él.

Para remediar su error, Cristiano Ronaldo no solo se ha conformado con pedir perdón públicamente ante el mundo, sino que quiere hacerlo personalmente con el joven de 14 años que sufrió las consecuencias de su enfado durante el partido del sábado: “Me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”. Sin embargo, parece que no podrá ser y es que la madre del joven ha asegurado que su hijo “sigue en shock” por lo sucedido y no quiere pisar de nuevo un estadio de fútbol.

Primeras consecuencias para Cristiano Ronaldo

Aunque Cristiano Ronaldo ha pedido perdón y ha tratado de compensar al menor con el privilegio de estar de nuevo como observador de uno de sus encuentros deportivos, el futbolista no se ha librado de las consecuencias de sus acciones. Desde su club, el Manchester United, han optado por conformarse con el perdón de su estrella, pero no han sido tan complacientes desde la ONG Save the Children en la que el portugués ejercía como embajador, que ha decidido prescindir de sus servicios, lo que supone un varapalo donde más le puede doler: a su economía y a su imagen pública.

La organización se ha percatado de que Cristiano Ronaldo, tras su manotazo a un niño autista, no se ajusta a los principios que quiere hacer llegar al mundo y no quiere que su imagen se asocie con la compañía. No es de extrañar si el principio básico de la ONG es que los niños se sientan seguros y si él se convierte en el motivo de sus desvelos no es comprensible que sea la imagen publicitaria. Con ello, se pone fin a casi 10 años de relación contractual, además de jugosas donaciones del futbolista para ayudar a que los proyectos que encabeza salgan adelante. Ahora no podrá ser imagen pública de Save the children, aunque tendrá las puertas a seguir haciendo donativos si realmente se siente volcado con su inestimable labor solidaria.

Te interesará saber...