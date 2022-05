Chris Rock no tiene pelos en la lengua. Ya lo demostró en la última gala de los Oscar, donde sus palabras sobre el pelo de Jada Pinkett no cayeron en saco roto. Y es que no solo se convirtió en Trending Topic, sino que además recibió un bofetón de su marido, Will Smith. Semanas después de aquello el actor se ha pronunciado acerca de un tema muy polémico: el polémico juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Esta batalla legal que mantiene en vilo a medio mundo se encuentra en la recta final y en ella el intérprete de ‘Piratas del Caribe’ ha denunciado a su ex por llamarle maltratador en un artículo de un periódico. Pero, ¿cuál es la opinión de Chris Rock? La ha confesado en un monólogo de Londres, donde no dudó en tomar partido por Johnny Depp.

«Creed a todas las mujeres, salvo a Amber Heard», ha dicho. Estas palabras llegan tras haber escuchado audios de la pareja y tras haber escuchado testimonios de policía, amigos y psicólogos que han analizado a ambos o han sido testigos de diferentes situaciones. A pocos días de que termine el juicio, son muchos los que no dudan en mojarse acerca de este asunto delante del público. Así lo demuestra que Chris Rock incluso haya hablado sobre el día en el que presuntamente Amber defecó en la cama de Johnny Depp. «¿Qué coño le pasa? Se ha cagado en su cama. Estará bien, pero no ha cagado bien. Se ha cagado en su cama», dice Chris.

Chris Rock también ha profundizado sobre las drogas, adicción que ha estado muy presente en los tribunales. No solo por las acusaciones mutuas entre la extinta pareja, sino también en el propio juicio. Cabe recordar que Amber fue vista introduciendo un pañuelo en su nariz e hizo un gesto que la convirtió en viral, ya que fue acusada por usuarios de redes sociales de esnifar cocaína delante de todos los presentes. La actriz, por su parte, ha huido de esta polémica y en su última vista se derrumbaba ante el juez al narrar varios episodios supuestamente violentos con Johnny Depp. Fue una vez subió al estrado cuando sin poder evitar sus lágrimas contó una de las situaciones vividas junto al que fue su novio: «Él estaba muy enfadado conmigo por irme fuera». Poco después lució varias heridas en sus muñecas.

Todo apunta a que el 27 de mayo terminará este juicio que tanta expectación ha generado en el universo 2.0. Cada vez son más los que quieren conocer el final de esta historia que tantos giros ha dado últimamente.