Hace unas semanas, Fedez conmocionaba a todos sus seguidores después de anunciar que le habían detectado una grave enfermedad. En aquel momento, el cantante no era capaz de hablar abiertamente de ella y tomó la decisión de hacerlo público después de que tuviera que pasar por quirófano por un tumor neuroendocrino en el páncreas. En ese lapso de tiempo, tanto él como su mujer, Chiara Ferragni, tomaron la decisión de alejarse un tiempo de las redes sociales. Ha sido ahora cuando la influencer ha explicado en sus redes sociales cómo asimiló el diagnóstico de su marido y el miedo que ha pasado.

Con una retahíla de imágenes en las que aparecían disfrutando de su tiempo juntos, Chiara Ferragni ha confesado que intentaron pasar el mayor tiempo posible con sus hijos antes de que Fedez pasara por quirófano. «Esta fue más o menos nuestra semana después del diagnóstico de Fedez y antes de su operación: nos tomamos un tiempo sin redes sociales, pasamos todo el tiempo posible con los niños, fuimos a un montón de visitas y exámenes, salimos a pasear, comimos helado sentado en un banco, pasamos algo de tiempo con sus amigos más cercanos, grabamos algo de música (él lo hizo y yo lo escuché), dormimos con Leo en nuestra cama (normalmente duerme en su habitación) y celebramos su cuarto cumpleaños», escribía.

En un alarde de sinceridad, la influencer ha reconocido que ha sentido que todos estos días han formado parte de un borrón en su vida, como si el tiempo se hubiera detenido. Chiara Ferragni ha tenido miedo y ha temido por que pudiera suceder «algo malo». «Gracias a la vida por cambiar las cosas para mejor», reflexionaba. La italiana se muestra positiva por el diagnóstico de su marido y ha hecho hincapié en que este es su héroe.

Después de pasar por quirófano, Fedez compartía una imagen desde el hospital y hacía público que le había sido detectado un raro tumor neuroendocrino en el páncreas. «De esos que ni lo coges a tiempo no es el mejor habitante para tener dentro de tu cuerpo. Por este motivo, me tuve que someter a una cirugía que duró seis horas para extirpar parte del páncreas (incluido el tumor). Dos días después de la cirugía, estoy bien y no veo la hora de volver a casa con mis hijos», explicaba.

Así anunció Fedez que tenía una «grave enfermedad»