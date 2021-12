Charlize Theron se ha querido regalar unas vacaciones en las exclusivas playas del Cabo San Lucas de México donde hace tan solo unos días pillamos a Jessica Alba junto a su familia. La actriz ha sido pillada por los paparazzi presumiendo de cuerpazo y estilo en traje de baño mientras se relajaba con una jornada playera en la que dejar atrás las tensiones de la rutina y reencontrarse a sí misma bajo el privilegiado sol mexicano. No estaba sola y es que junto a ella se han ido de vacaciones un nutrido grupo de amigas y también su madre, Gerda, que parece ser una más en la comitiva de su hija y sus fieles. Madre e hija hicieron alarde de una perfecta relación que casi les convierte en mejores amigas y mejores confidentes, como así se desprende de las imágenes de ambas en el agua riéndose a carcajadas mientras comparten cotilleos varios.

La actriz ha hecho alarde de ser dueña de una trabajada silueta a sus 46 años de edad. Lo hace ataviada con un ajustado bañador amarillo de palabra de honor que, pese a no ser lo más cómodo por tener que estar pendiente de que la tela es suficiente para cubrir sus atributos, sí que logra cumplir su misión de favorecer a su figura y seguir robando suspiros a todos aquellos que posan su mirada sobre su cuerpo. Y es que Charlize Theron sigue siendo todo un icono de sensualidad incluso cuando no se lo propone, cuando quiere pasar desapercibida y ser una turista más en Cabo San Lucas. Es imposible no fijarse en ella.

Charlize Theron ha presumido además de belleza al natural al prescindir del maquillaje para su jornada de playa con amigas y su madre Gerda, además de con sus hijas, que disfrutaron al máximo jugando con las olas. Poco le importaba el aspecto de su rostro, el cual cubrió en todo momento detrás de unas grandes gafas de sol. Tampoco cómo quedaba de despeinada su cabellera rubia por culpa del vaivén de las olas. Es momento para relajarse y el qué dirán poco o nada importa. El trabajo es sofocante y durante las vacaciones no quiere imponerse normas de estilo. Durante estos días, la actriz sigue preparando papeles, también campañas publicitarias y con proyectos como productora de cine. Mucho trajín y también muchas ganas para descansar lejos de miradas indiscretas, aunque, siendo Charlize Theron, dueña de un cuerpo escultural y admirada por todos, es complicado no seguirle con la vista al pasar. Veamos las mejores fotos de sus vacaciones en México.